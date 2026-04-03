GTA 4, ecco che fine ha fatto la copia preliminare trovata in un devkit di Xbox 360

Vi ricordate della copia preliminare di GTA 4 trovata in un devkit per Xbox 360 alcuni giorni fa? Be', la sua comparsa online è stata decisamente fugace: il file è stato rimosso, molto probabilmente in seguito a una segnalazione DMCA da parte di Take-Two.
Come abbiamo riportato lunedì, tutto è cominciato quando un uomo ha acquistato una Xbox 360 in un mercatino delle pulci scozzese, pagandola poche sterline. Tornato a casa, però, si è reso conto che si trattava in realtà di un rarissimo kit di sviluppo appartenuto a Rockstar Games.
Non solo: al suo interno era custodita una versione beta di Grand Theft Auto IV con i dati parzialmente cancellati, che però la community è riuscita a ripristinare, scoprendo modelli preliminari dei personaggi, delle armi e dei veicoli, nonché porzioni della mappa.
Il pacchetto è quindi stato caricato online come materiale di confronto rispetto alla versione ufficiale del gioco, ma come detto Take-Two deve aver fatto richiesta perché il file venisse rimosso e allo stato attuale è impossibile effettuare il download.
Internet, però, non dimentica
In attesa di una remaster di GTA 4, la rimozione della copia preliminare del gioco non ha ovviamente sortito effetti sugli utenti che avevano già scaricato il file, e che stanno pubblicando sui social immagini e video tratti da questa versione incompleta dell'esperienza.
Si tratta, del resto, di un'occasione più unica che rara per studiare il lavoro di Rockstar Games, che è storicamente molto riservata in tal senso, e osservare il tragitto percorso dai diversi asset per arrivare alla versione che conosciamo.