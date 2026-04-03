GTA 4, ecco che fine ha fatto la copia preliminare trovata in un devkit di Xbox 360

Vi ricordate della copia preliminare di GTA 4 trovata in un devkit per Xbox 360 alcuni giorni fa? Be', la sua comparsa online è stata decisamente fugace: il file è stato rimosso, molto probabilmente in seguito a una segnalazione DMCA da parte di Take-Two.

Come abbiamo riportato lunedì, tutto è cominciato quando un uomo ha acquistato una Xbox 360 in un mercatino delle pulci scozzese, pagandola poche sterline. Tornato a casa, però, si è reso conto che si trattava in realtà di un rarissimo kit di sviluppo appartenuto a Rockstar Games.

Non solo: al suo interno era custodita una versione beta di Grand Theft Auto IV con i dati parzialmente cancellati, che però la community è riuscita a ripristinare, scoprendo modelli preliminari dei personaggi, delle armi e dei veicoli, nonché porzioni della mappa.

Il pacchetto è quindi stato caricato online come materiale di confronto rispetto alla versione ufficiale del gioco, ma come detto Take-Two deve aver fatto richiesta perché il file venisse rimosso e allo stato attuale è impossibile effettuare il download.