Jason Blundell apre il proprio terzo studio, dopo che Sony gli ha chiuso il secondo

Come forse ricorderete, di recente Sony Interactive Entertainment ha chiuso uno studio di sviluppo chiamato Dark Outlaw Games, aperto e acquisito da PlayStation Studios un anno fa. Il team era guidato da Jason Blundell , veterano di Call of Duty.

Cosa sappiamo del nuovo team di Jason Blundell

In una diretta con il collega (e streamer) JCbackfire, Blundell ha annunciato la creazione di MagicFractal. Per ora purtroppo non ci sono dettagli sul team e sul tipo di prodotti che vorrà realizzare.

Considerando le tempistiche, è anche possibile che lo studio non abbia nemmeno un organico, sebbene non sia impossibile che Blundell abbia assunto almeno una parte delle persone di Dark Outlaw Games.

Inoltre, Blundell ha affermato: "La terza volta è quella buona. E se non lo è, sarà per la quarta". Chiaramente non è una persona che si fa scoraggiare, sebbene vada detto che i precedenti fallimenti non promettono bene.

Supponiamo che a questo giro Blundell non si farà finanziare da Sony (il primo progetto era supportato da PlayStation, sebbene Deviation Games non fosse di proprietà della compagnia giapponese), ma vedremo come si evolveranno le cose.