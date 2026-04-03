Daredevil: Rinascita ci porta dietro le quinte della Stagione 2

Marvel e Disney hanno pubblicato un video che ci porta dietro le quinte della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita, che ha fatto il proprio debutto sulla piattaforma streaming Disney+ con i primi tre episodi e procederà a cadenza settimanale.

Secondo Charlie Cox, che interpreta il personaggio di Matt Murdock, la seconda stagione è decisamente più adrenalinica rispetto alla prima, che ha funzionato come base di partenza per introdurre e reintrodurre diverse figure che avranno un ruolo nei nuovi episodi.

Si tratta anche di una stagione più oscura, che vedrà Wilson Fisk rivelarsi per la bestia che realmente è e dar vita a uno scontro estremamente violento con Daredevil e i suoi alleati per decidere chi prenderà il controllo di New York.

Le sequenze del dietro le quinte includono naturalmente diverse scene di combattimento e danno l'idea di una componente action preponderante, che non mancherà di coinvolgere in numerosi appassionati di Daredevil.