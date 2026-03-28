Daredevil tocca Milano per il lancio della Stagione 2 di Rinascita

Marvel ha organizzato una curiosa iniziativa promozionale per il lancio della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita, disponibile con il primo episodio sulla piattaforma streaming Disney+ nell'ambito di una pubblicazione a cadenza settimanale.
La serie televisiva ha infatti coinvolto Milano e i suoi appassionati, che si sono prodotti in una suggestiva corsa notturna indossando un elemento catarifrangente di colore rosso, tipico dell'eroe di Hell's Kitchen.
Il risultato di questi sforzi ha "disegnato" un percorso cittadino che riproduce l'iconica doppia D di Daredevil, in omaggio a un personaggio che ha sempre avuto i piedi ben piantati a terra e si sposa decisamente bene con gli scenari urbani.
Come detto, per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita è stata adottata l'ormai tradizionale pubblicazione a cadenza settimanale, che vedrà gli otto nuovi episodi trasmessi da qui all'inizio di maggio.
La battaglia di New York
Se avete letto la recensione della Stagione 1 di Daredevil: Rinascita, saprete che sul finale gli eventi hanno preso una piega particolare e nella seconda stagione i nodi verranno al pettine, con un duro confronto fra Daredevil e Wilson Fisk.
A questa battaglia parteciperanno diversi personaggi, con anche qualche clamoroso ritorno dall'universo originale Netflix, mentre si rincorrono le voci sull'eventuale presenza del Daredevil di Charlie Cox anche in Spider-Man: Brand New Day.
I riferimenti all'eroe interpretato da Tom Holland sono stati diversi anche nello show con Vincent D'Onofrio, e qualcuno li ha presi come un possibile indizio, dopo quanto accaduto in No Way Home: staremo a vedere.