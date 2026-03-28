Daredevil tocca Milano per il lancio della Stagione 2 di Rinascita

Il risultato di questi sforzi ha "disegnato" un percorso cittadino che riproduce l'iconica doppia D di Daredevil , in omaggio a un personaggio che ha sempre avuto i piedi ben piantati a terra e si sposa decisamente bene con gli scenari urbani.

La serie televisiva ha infatti coinvolto Milano e i suoi appassionati, che si sono prodotti in una suggestiva corsa notturna indossando un elemento catarifrangente di colore rosso, tipico dell'eroe di Hell's Kitchen.

La battaglia di New York

Se avete letto la recensione della Stagione 1 di Daredevil: Rinascita, saprete che sul finale gli eventi hanno preso una piega particolare e nella seconda stagione i nodi verranno al pettine, con un duro confronto fra Daredevil e Wilson Fisk.

A questa battaglia parteciperanno diversi personaggi, con anche qualche clamoroso ritorno dall'universo originale Netflix, mentre si rincorrono le voci sull'eventuale presenza del Daredevil di Charlie Cox anche in Spider-Man: Brand New Day.

I riferimenti all'eroe interpretato da Tom Holland sono stati diversi anche nello show con Vincent D'Onofrio, e qualcuno li ha presi come un possibile indizio, dopo quanto accaduto in No Way Home: staremo a vedere.