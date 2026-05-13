Avatar: Fuoco e Cenere ha una data di uscita su Disney Plus: non manca molto

Disney ha confermato che Avatar: Fuoco e Cenere arriverà molto presto su Disney Plus . Il film di Cameron sarà accessibile tra non troppo, come indicato durante il recente evento Disney Upfront.

La data di uscita di Avatar: Fuoco e Cenere su Disney Plus

La compagnia del topo ha confermato che Avatar: Fuoco e Cenere sarà visibile per gli abbonati Disney+ tramite la piattaforma di video streaming a partire dal 24 giugno. Dovremo quindi attendere poco più di un mese per (ri)vedere la pellicola di James Cameron.

Ricordiamo che Avatar: Fuoco e Cenere è la terza parte della (già ora) lunga avventura su Pandora. Dopo Avatar e Avatar: La Via dell'Acqua, Fuoco e Cenere ci rimette nei panni di Jake Sully e della sua famiglia. Un tempo umano, Jake è entrato nel corpo artificiale di un Na'vi, una razza aliena sul pianeta Pandora. Tale mondo lontano viene visto dagli umani come l'unico modo per risolvere una crisi energetica sulla Terra, ma il protagonista si unisce ai nativi per scacciare gli umani.

In questa pellicola facciamo la conoscenza di una nuova tribù, legata al fuoco di un vulcano e alla cenere da esso prodotta, che cercando potere e vendetta contro la propria divinità - che a loro dire li avrebbe abbandonati - si uniscono agli umani per ottenere armi e dare la caccia a Sully.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Avatar - Fuoco e Cenere.