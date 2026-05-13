Paga 9,99 € e sfrutta Kindle Unlimited per ben 3 mesi: puoi anche provarlo gratis per 30 giorni

Se hai troppi libri cartacei e vuoi iniziare a leggere in formato digitale, puoi sfruttare la nuova promo di Kindle Unlimited, disponibile a 9,99 € per ben tre mesi invece di 29,97 €. Successivamente l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza impegno. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. Non è tutto: se non hai mai usato Kindle Unlimited, puoi usufruire di una prova gratuita per 30 giorni, in modo da valutarne l'acquisto successivamente. Vediamo tutti i principali vantaggi di questo servizio.
Lettura senza limiti
Con Kindle Unlimited potrai leggere milioni di eBook di ogni genere, quindi troverai il romanzo perfetto per te senza alcuna difficoltà! Che si tratti di recuperare alcune saghe celebri, come Harry Potter o altri libri puramente nerd, le opzioni sono infinite. Un esempio perfetto per gli amanti dei videogiochi è Dungeon Crawler Carl, romanzo che fa parte della serie LitRPG di Matt Dinniman. Si tratta di un'avventura che combina narrativa, meccaniche e ambienti tipici dei giochi di ruolo, come missioni, punti esperienza, obiettivi e altro ancora.
Inoltre, è l'occasione perfetta per approfittarne, dato che Amazon ha annunciato la nuova gamma Kindle Scribe, pensata per offrire un'esperienza ancora più confortevole, con schermo antiriflesso da 11 pollici.
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