Assassin's Creed Hexe potrebbe vedere il ritorno di Ezio Auditore

Continuano le voci di corridoio su Assassin's Creed Hexe e in particolare quelle sul ritorno di un personaggio molto noto all'interno della serie, ovvero Ezio Auditore, indimenticato protagonista del secondo capitolo e uno dei più carismatici visti nel franchise.
Non c'è ovviamente nulla di ufficiale al riguardo, ma le voci continuano a soffermarsi su questo particolare, tanto da rendere le coincidenze piuttosto curiose: Ezio tornerà dunque in qualche forma all'interno del gioco? In base a quanto riferito da un noto leaker in ambito Ubisoft, sembra ci sia un collegamento ben preciso.
Secondo le informazioni trapelate, raccolte anche in un thread su Reddit a partire da indiscrezioni e voci varie, sembra che la protagonista di Assassin's Creed Hexe sia direttamente collegata alla famiglia Auditore.
Possibili dettagli sulla storia
Precedentemente indicata come Elsa, sembra che la protagonista di Assassin's Creed Hexe si chiami invece Anika e dovrebbe essere una discendente di Claudia Auditore, sorella di Ezio, introdotta in Assassin's Creed 2 come personaggio a supporto della Fratellanza.
Oltre a questo collegamento, nuove voci riportano che Ezio in persona dovrebbe tornare all'interno del nuovo capitolo, in un ruolo di guida per la protagonista.
C'è però una cosa che non torna, decisamente: in base alla cronologia della storia della serie, Ezio Auditore dovrebbe essere morto da almeno 100 anni durante gli eventi messi in scena in Hexe, che riprendono il periodo della Caccia alle Streghe in Germania.
Questo però non esclude la possibilità che il personaggio possa comparire in qualche forma "spiritica", come visto con Altair in Assassin's Creed Revelations o che abbia raggiunto una qualche capacità di sfidare la morte come Kassandra in Assassin's Creed Odyssey.
In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali informazioni da parte di Ubisoft, mentre nel frattempo è stato infine presentato ufficialmente Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
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