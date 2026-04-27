Assassin's Creed Hexe perde un altro director, inoltre gli elementi "magici" sarebbero stati rimossi

Assassin's Creed Hexe è uno dei titoli più misteriosi della saga di Ubisoft e certamente è uno dei titoli che sta incontrando più difficoltà, se ci affidiamo al fatto che un altro director ha lasciato il team.
Tramite LinkedIn, Benoit Richer - game director - ha annunciato di aver lasciato Ubisoft Montreal e che si unirà a Servo Games come co-fondatore e game director. Si tratta del secondo addio di peso per Hexe, visto che il creative director Clint Hocking ha abbandonato lo sviluppo a febbraio, sostituito da Jean Guesdon, già Head of Content della serie. Al momento non abbiamo informazioni su chi potrebbe prendere il posto di Richer, invece.
Il possibile motivo dell'addio di Richer da Assassin's Creed Hexe
Secondo il noto leaker di Ubisoft, lo YouTuber j0nathan che in passato ha condiviso informazioni corrette su Assassin's Creed, sin da quando "Jean Guesdon è stato messo a capo del franchise di Assassin's Creed a febbraio, ha deciso di eliminare qualsiasi elemento 'magico' in Hexe. Per esempio, avremmo dovuto prendere il controllo di un gatto, be', in ultima analisi la cosa è stata eliminata".
Secondo il leaker, questa potrebbe essere una delle ragioni per cui Richer ha deciso di lasciare il team di Assassin's Creed Hexe. Secondo il leaker, però, l'eliminazione degli elementi magici potrebbe velocizzare lo sviluppo visto che il sistema di controllo del gatto non era ancora pronto e quindi ora il team può concentrarsi su elementi più fondamentali. Inoltre, la storia non sarebbe cambiata.
In attesa di conferme o smentite da parte di Ubisoft, sappiamo che Assassin's Creed Hexe avrà una storia oscura e una nuova protagonista femminile, per un'indiscrezione.