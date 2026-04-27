Assassin's Creed Hexe perde un altro director, inoltre gli elementi "magici" sarebbero stati rimossi

Assassin's Creed Hexe è uno dei titoli più misteriosi della saga di Ubisoft e certamente è uno dei titoli che sta incontrando più difficoltà, se ci affidiamo al fatto che un altro director ha lasciato il team.

Tramite LinkedIn, Benoit Richer - game director - ha annunciato di aver lasciato Ubisoft Montreal e che si unirà a Servo Games come co-fondatore e game director. Si tratta del secondo addio di peso per Hexe, visto che il creative director Clint Hocking ha abbandonato lo sviluppo a febbraio, sostituito da Jean Guesdon, già Head of Content della serie. Al momento non abbiamo informazioni su chi potrebbe prendere il posto di Richer, invece.