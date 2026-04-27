Final Fantasy 14 su PS4 ha gli anni contati: Naoki Yoshida svela quando terminerà il supporto

"Per quanto Sony ci abbia permesso di aggirare certi requisiti (qui Yoshida ha usato l'espressione to limit break, un riferimento a una meccanica della serie, ndr), ci stiamo avvicinando rapidamente al limite fisico massimo", ha spiegato. "Avete due anni per risparmiare e acquistare una PS5".

Durante il recente Final Fantasy Fan Fest sono arrivate molte novità su Final Fantasy 14 , alcune anche di grande rilievo, ma non tutte positive. In particolare, il director Naoki Yoshida ha invitato i giocatori PS4 a iniziare a valutare il passaggio a PS5 o a un'altra piattaforma: il supporto alla console terminerà tra due anni , nel 2028.

Un'ultima espansione su PS4

Stando alle tempistiche indicate da Yoshida, la versione PS4 di Final Fantasy 14 dovrebbe essere supportata fino alle prime patch della serie 8.X, circa un anno dopo l'uscita della prossima espansione, Evercold, prevista per gennaio 2027.

In ogni caso, Yoshida ha concesso ai giocatori PS4 un preavviso più che ragionevole per organizzarsi e scegliere una nuova piattaforma su cui continuare l'avventura: PS5 (tramite upgrade gratuito), PC o altre console come Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La versione PS4 del gioco è stata lanciata nell'aprile 2014, un anno dopo quella PS3, che ebbe vita molto più breve ed è stata dismessa nel 2017. La versione nativa PS5, invece, è arrivata nel 2021 e, salvo sorprese, è destinata a rimanere supportata ancora per molti anni.