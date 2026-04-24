Final Fantasy 14 annuncia l'espansione Evercold e l'arrivo su Nintendo Switch 2

I nuovi mestieri previsti per l'espansione saranno disponibili esclusivamente in questa seconda modalità , segnando una svolta importante per Final Fantasy XIV Online.

Lato gameplay, Yoshida ha annunciato una revisione profonda del sistema di combattimento , definita come una delle più ambiziose mai realizzate per il gioco.

Neon Genesis Evangelion: il cortometraggio del 30° anniversario è ora visibile gratis su YouTube

Fra le novità più sorprendenti spicca un crossover con Neon Genesis Evangelion , che si concretizzerà in una serie di raid ispirati appunto all'anime creato da Hideaki Anno, e che vedrà i due universi incrociarsi per la prima volta con l'obiettivo di coinvolgere gli appassionati.

A rivelare Evercold è stato Naoki Yoshida in persona : il producer e director ha presentato il teaser trailer dell'espansione, che potete vedere qui sotto e che introduce la Godless Realms Saga, che condurrà il Warrior of Light in una misteriosa dimensione chiamata "The Fourth", aprendo una fase completamente inedita per l'MMORPG.

Durante il Fan Festival 2026 di Anaheim, Square Enix ha annunciato Evercold, la nuova espansione di Final Fantasy 14 Online che sarà disponibile a gennaio 2027, rivelando anche che il gioco approderà su Nintendo Switch 2 il prossimo agosto.

Nuovi contenuti, prova gratuita e altro

A pochi giorni dall'arrivo della patch 7.5 di Final Fantasy 14: Trail to the Heavens, Square Enix ha dunque rivelato il futuro del suo MMORPG, parlando anche dei tanti contenuti inediti che troveremo nell'espansione.

Oltre a due nuovi job, il level cap verrà aumentato da 100 a 110, potremo visitare nuove città e accedere ad aree inedite, dungeon, tiral e raid, inclusa una nuova sfida Ultimate. Non mancheranno inoltre aggiornamenti alla componente PvP, nuove creature da affrontare e un'ampia serie di miglioramenti al sistema generale.

Parallelamente, il team di sviluppo sta lavorando anche su diversi aspetti strutturali del gioco. Tra questi spiccano una revisione del sistema delle stagioni pensata per migliorare la progressione e le ricompense, un aggiornamento all'Armoury per facilitare l'utilizzo di più job e un ampliamento delle opzioni di personalizzazione dei personaggi.

A partire dal 28 aprile, infine, la versione di prova gratuita di Final Fantasy XIV Online verrà ampliata includendo anche l'espansione Shadowbringers, permettendo ai nuovi giocatori di accedere a un'enorme quantità di contenuti senza limiti di tempo.