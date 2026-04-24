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Amazon ha cancellato Gen V, la serie TV spin-off di The Boys

A quanto pare Gen V non avrà una terza stagione: Amazon ha deciso di cancellare la serie televisiva spin-off di The Boys, pur esprimendo la volontà di preservarne i personaggi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/04/2026
Uno dei personaggi di Gen V

Gen V è stata cancellata da Amazon: la serie televisiva spin-off di The Boys non tornerà con una terza stagione, anche se i produttori esecutivi Eric Kripke ed Evan Goldberg hanno dichiarato che rivedremo i personaggi dello show, in qualche modo.

"Anche se vorremmo continuare la festa per un'altra stagione a Godolkin, siamo impegnati a portare avanti le storie dei personaggi di Gen V nella quinta stagione di The Boys e in altri progetti del VCU in arrivo all'orizzonte. Li rivedrete", hanno detto.

Uno di questi progetti è Vought Rising, una serie prequel ambientata negli anni '50 che promette di espandere ulteriormente l'universo narrativo, e che vedrà nel cast la presenza di Jensen Ackles nei panni di Soldatino e Aya Cash nel ruolo di Stormfront.

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Vought Rising ha già una finestra di uscita ufficiale, fissata al 2027 sulla piattaforma Prime Video. Non passerà dunque molto tempo prima di assistere a nuove storie ambientate all'interno del Vought Cinematic Universe.

La Stagione 2 aveva un suo finale

Fra le cose da sapere o ricordare prima della fine di The Boys, la Stagione 2 di Gen V aveva un suo finale anziché puntare al classico cliffhanger, e ciò ha portato molti utenti a pensare che la serie avesse ormai concluso il proprio arco narrativo.

A quanto pare le cose stavano davvero così, o quantomeno quella situazione ha consentito ad Amazon di prendere una decisione di questo genere senza farsi troppi problemi; anche perché, come detto, quei personaggi continueranno a vivere all'interno del VCU.

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