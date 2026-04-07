The Boys, 10 cose da sapere o ricordare prima della fine

La quinta stagione di The Boys è sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno, anche perché metterà un punto alla serie di Eric Kripke basata sul pluripremiato fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Cominciato nel lontano 2006, il fumetto è andato avanti per sei anni e 72 albi, prima di concludersi con un finale che - come succede sempre in questi casi - ha fatto molto discutere i lettori. Kripke ha anticipato che il finale della serie TV - previsto per il 20 maggio - sarà diverso da quello del fumetto, anche perché la sua creatura ha preso le distanze già in diversi momenti importanti, ma che non sarà meno sanguinoso: ha promesso "morti importanti" e catartiche, secondo la regola per cui "nessuno è al sicuro". Jack Quaid, che interpreta Hughie, ha parlato in un'intervista di una stagione che spezzerà il cuore a tantissimi fan. E quindi, ora che le aspettative sono alle stelle, non resta che ripassare dieci cose che bisogna assolutamente sapere o ricordare di The Boys prima di sintonizzarsi su Prime Video l'8 aprile per i primi due episodi della stagione.

1. Il mondo di The Boys Partiamo dalla premessa: sono passati ormai sette anni dalla prima stagione, e quindi non tutti forse si ricordano che The Boys è ambientato in un universo in cui esistono svariati individui dotati di poteri straordinari - soprannominati quindi Super - che lavorano per la Vought International, una corporazione che li finanzia e sfrutta economicamente con enormi campagne di marketing che includono gadget, fumetti, show televisivi e addirittura film in cui interpretano se stessi. I Sette nella prima stagione di The Boys Molti di loro, però, sono tutt'altro che eroi. Alcuni sono corrotti, dipendenti da alcol, droghe o altri vizi, e causano danni collaterali che poi la Vought deve insabbiare. Per questo esistono i Boys, una squadra segreta della CIA che si occupa di incastrare i Super più problematici con mezzi molto poco convenzionali. Tra i Super più importanti, però, spiccano i Sette: loro sono i più potenti e i più intoccabili, capitanati da un Super praticamente invincibile che si fa chiamare Patriota.

2. Fumetto Vs. serie TV Il fumetto e la serie TV differiscono in alcuni elementi fondamentali che danno a entrambe le storie sapori simili ma al contempo molto diversi. Vediamone alcuni. Nella serie TV i Boys non hanno inizialmente nessun super potere, a parte ovviamente Kimiko, ma nei fumetti di Ennis impiegano più o meno regolarmente il Composto V per combattere i Sette e gli altri Super. Un'altra differenza abbastanza cruciale è il rapporto tra Butcher e suo figlio Ryan: nei fumetti, infatti, sia Ryan che sua madre Becca sono morti a causa dei super poteri del bambino, che Butcher uccide appena nato, ma nella serie TV l'esistenza inizialmente segreta di Ryan è una sottotrama fondamentale. Nei fumetti, tra l'altro, il vero padre di Ryan è Black Noir, che è un clone di Patriota, mentre nella serie TV questa sottotrama è stata completamente stravolta. L'incidente aereo nei fumetti è molto diverso Qualche altra differenza? Stormfront, l'antagonista principale della seconda stagione TV, nei fumetti non è una donna ma un uomo, sebbene siano entrambi nazisti e suprematisti. Anche Victoria Neuman, nei fumetti, è un uomo. Un altro cambiamento di questo tipo riguarda Abisso, che nei fumetti ha un ruolo minore ed è un afroamericano, mentre in TV è uno dei principali antagonisti ed è caucasico. Infine, l'incidente aereo causato da Patriota in presenza di Maeve nella serie TV ha un retroscena diverso nei fumetti: i Sette cercano di salvare uno degli aerei dirottati l'11 settembre, facendolo però schiantare contro il ponte di Brooklyn.

3. Spin-off: Gen V e Diabolical Gen V è una serie TV in due stagioni ambientata nel mondo di The Boys che si concentra su un gruppo di studenti della Godolkin University, un ateneo dove si insegna ai giovani Super come diventare eroi. Naturalmente il tutto passa per una lente dissacrante che smonta i personaggi pezzo dopo pezzo, proprio come fa la serie principale: se a tratti può sembrare Maial College con i super poteri, e diventa facile sottovalutarlo, in realtà Gen V è più profondo di quanto sembri e merita una visione più attenta. I protagonisti di Gen V Inoltre, Gen V è legato a doppio filo con la serie madre. Non solo appaiono diversi personaggi come Sage e Ashley, ma la serie esplora la mitologia di The Boys, l'origine dei super poteri conferiti dal Composto V e le conseguenze di ciò che succede nella serie madre, cui si ricongiunge nel finale, imbastendo proprio i presupposti per la stagione conclusiva. Oltre a Gen V, su Prime Video c'è anche un altro spin-off antologico intitolato Diabolical: è in realtà una compilation di episodi che usano diversi stili di animazione per raccontare brevi storie autoconclusive ambientate nel mondo di The Boys, divertente, ma trascurabile.

4. Come tutto è cominciato Facciamo un passo indietro e torniamo alle origini, perché di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma per capire dove stiamo andando bisogna ricordarsi da dove siamo partiti e cioè dal negozio di elettronica in cui lavorava Hughie, davanti al quale stava amoreggiando con la sua ragazza quando A-Train l'ha investita a velocità supersonica, mandandola in mille pezzi. Questo tragico evento e tutte le sue ripercussioni hanno attirato Hughie nell'orbita di Billy Butcher, il capo dei Boys, ai quali si è unito nonostante la sua totale inesperienza: nel tempo, Hughie è diventato un membro fondamentale della squadra che, anche grazie a lui, ha scoperto i segreti più sporchi della Vought. I Boys nella prima stagione Cinque stagioni dopo, però, i Boys sembrano sempre in inferiorità. La Vought continua la sua guerra mediatica mentre si infiltra nella compagine governativa e i Boys sono sempre più accerchiati. La squadra inizialmente è composta anche da Marvin alias M.M., un ex marine che vuole vendicarsi della Vought dopo che Soldatino ha ucciso suo nonno e causato indirettamente la morte di suo padre, Serge alias Frenchie, un ex criminale tuttofare che cerca di espiare un passato da sicario, e Kimiko Miyashiro, una ragazza muta, vittima di abusi ed esperimenti, che ha acquisito una forza superumana e un fattore rigenerante con il Composto V.

5. Butcher ha le ore contate Billy Butcher ha le ore contate, non tanto perché Patriota vuole fargli la pelle, ma perché ha un tumore al cervello causato dall'abuso del V24 e poco meno di sei mesi di vita davanti. La malattia, peraltro, sta facendo a pezzi la sua mente, tant'è che Butcher ha passato buona parte della stagione 4 in compagnia di sua moglie Becca e del suo amico Joe, che però sono morti da tempo: allucinazioni, insomma, che rappresentano i vari aspetti della sua coscienza. Il tumore si è inoltre trasformato in una specie di super potere che si manifesta sotto forma di tentacoli neri quando Butcher perde i sensi. Karl Urban interpreta Billy Butcher Butcher si trova in un momento incredibilmente delicato della sua vita. Ha perso forse per sempre il figlio della moglie Becca, Ryan, che è scappato via, sempre più confuso dai suoi poteri e dal suo ruolo nei piani di Patriota, dopo aver ucciso involontariamente Grace Mallory, l'ultimo sostegno che era rimasto a Butcher dopo che i suoi Boys gli hanno voltato le spalle. Isolato dalle sue bugie, dalla sete di vendetta e dall'odio per tutti i Super, Butcher potrebbe essere disposto a tutto pur di distruggere i suoi nemici.

6. Le vere intenzioni di Patriota Patriota (Homelander in lingua originale) è l'assoluto antagonista di The Boys: in apparenza il perfetto Boy-Scout, incarnazione del sogno americano, è in realtà uno psicopatico amorale che mira a controllare gli Stati Uniti e, in ultima istanza, il mondo intero. Patriota è praticamente una specie di Superman: può volare, è invulnerabile, super forte, ha la vista a raggi-X e il super udito, può anche proiettare raggi laser dagli occhi. Leader dei Sette, che governa con la paura e il ricatto, Patriota ha commesso crimini inenarrabili, arrivando persino a sacrificare i passeggeri di un intero volo di linea e, più di recente, a uccidere in pubblico i suoi detrattori. Anthony Starr interpreta Patriota Patriota, il cui vero nome è John, è nato - in maniera assai truculenta - già dotato dei poteri nel cosiddetto Progetto Odessa, ed è stato sottoposto a un duro addestramento fatto di test, esami ed esperimenti orribili fin da piccolo. Tutto questo ha danneggiato la sua già fragile psiche, rendendolo crudele e instabile. Alla fine della stagione 4, Patriota è stato incaricato dal nuovo Presidente degli USA - in realtà, una marionetta dei Sette - di proteggere il paese sotto legge marziale: un altro passo verso lo stato totalitario dei Super.

7. Soldatino e il suo spin-off Soldatino (Soldier Boy in lingua originale) - il cui vero nome è Benjamin - è stato uno dei primi Super della storia, emersi durante la Seconda Guerra Mondiale dagli esperimenti col Composto V del dottor Frederick Vought. Super forte, super resistente e incapace di invecchiare, Soldatino per anni è stato il "Captain America" del mondo di The Boys, diventando una star del cinema e un cantante. In realtà, gran parte del suo immeritato successo si deve alla Vought, che ha coperto anche tutti i suoi crimini e i suoi soprusi fino al 1984, quando la sua squadra - Payback - lo ha tradito e consegnato ai russi. Jensen Ackles interpreta Soldatino Nella terza stagione di The Boys, Patriota ha trovato Soldatino in una capsula criogenica e lo ha riportato alla Vought. I Boys e i Sette si sono contesi Soldatino, in quanto apparentemente unico in grado di sconfiggere Patriota, che peraltro è suo figlio, ma alla fine, dopo vari scontri sanguinosi, Soldatino è stato di nuovo rinchiuso e poi ritrovato ancora una volta alla fine della quarta stagione. Nel frattempo, Amazon ha annunciato The Boys: Vought Rising, una miniserie spin-off prevista per il 2027 che racconterà le origini della Vought negli anni '50 e le prime "gesta" di Soldatino e Stormfront.

8. Starlight The Boys è principalmente una satira della nostra società e Eric Kripke non ha mai nascosto la sua decisione di calcare la mano sui parallelismi tra i tempi contemporanei e il suo adattamento televisivo del fumetto di Garth Ennis, che probabilmente non aveva previsto lo status quo statunitense attuale. Dunque ricorrono elementi sociopolitici che spernacchiano la cultura pop, mettendoci contemporaneamente in guardia da estremisti e fanatismi. Perciò i fan di Patriota e dei Super sono sostanzialmente diventati i corrispettivi televisivi dei MAGA trumpiani, con un parallelo non proprio velato tra Patriota e l'attuale presidenza USA. Erin Moriarty interpreta Starlight In questa narrativa si collocano gli Starlighter, cioè i fan di Starlight che sostengono la ribellione dell'eroina contro la Vought e i Super. Ecco il nostro punto: Starlight, alias Annie January, che possiede la capacità di manipolare la luce, era una dei Sette, ruolo agognato per tutta la vita finché non ha scoperto che tipi sono veramente. La sua storia ha incrociato quella dei Boys, che ha cominciato ad aiutare, iniziando anche una complicata relazione con Hughie. Alla fine della quarta stagione, Starlight ha abbracciato finalmente il suo ruolo di eroina e ribelle, ma è stata costretta a nascondersi per sfuggire all'arresto.

9. Che fine hanno fatto i Sette? La formazione dei Sette nella quinta stagione sarà molto diversa da quella all'inizio di The Boys. Cerchiamo un attimo di ricapitolare che fine ha fatto chi.Il pervertito Translucent è stato ucciso da Hughie e Butcher nella primissima stagione. Queen Maeve è morta da eroina, sacrificandosi per salvare tutti dall'esplosione radioattiva di Soldatino: in realtà, è sopravvissuta e si è data alla macchia con la sua compagna, privando Patriota di uno strumento di ricatto. A-Train, dopo un lungo e coinvolgente arco narrativo, ha finalmente preso posizione contro Patriota e si è unito a Starlight e i Boys nella lotta alla Vought, come ha rivelato l'ultimo episodio di Gen V. Il Black Noir originale è stato ucciso da Patriota nella stagione 3. Intanto in questi anni nella formazione sono entrati - e usciti malissimo - personaggi come Supersonic, Stormfront e Fiaccola. Chi saranno i Sette nella quinta stagione di The Boys? Nella quinta stagione, i Sette che non sono più sette sono formati inizialmente dal solito Patriota e il pavido Abisso, costantemente conteso tra i suoi vizi ricattabili - è uno zoofilo, tra le altre cose - e la sua paura di Patriota: sono gli unici membri originali rimasti dopo la prima stagione. Il nuovo Black Noir II è infatti un rimpiazzo servito a insabbiare l'omicidio del primo. Abbiamo poi la star televisiva e incallita arrampicatrice sociale Firecracker, che pur di ingraziarsi Patriota è arrivata al punto di assumere farmaci nocivi per allattarlo, e la geniale Sister Sage, la Super più intelligente del mondo, che ha pianificato l'ascesa di Patriota e dei Super durante la quarta stagione.