One Piece, Stagione 3: Netflix annuncia titolo e periodo di uscita

Netflix ha annunciato il titolo ufficiale della Stagione 3 di One Piece, ovverosia The Battle of Alabasta: un modo per distinguere i nuovi episodi della serie televisiva e collegarli all'arco narrativo che si occuperanno di raccontare.

In arrivo nel corso del 2027, la terza stagione dell'adattamento live action dell'opera di Eiichiro Oda ci condurrà appunto nel regno desertico di Alabasta, dove faremo la conoscenza della Principessa Bibi e del sanguinoso conflitto che rischia di scoppiare.

"La saga di Alabasta è una delle storie più amate di One Piece e uno dei nostri archi narrativi preferiti, quindi è un enorme onore portarla in vita", hanno spiegato gli showrunner Joe Tracz e Ian Stokes nel presentare l'ambientazione della Stagione 3.

"La terza stagione poggia sulle basi costruite finora per raccontare una storia di guerra che è epica ed emozionante, spettacolare e sorprendente. Non vediamo l'ora che i fan si uniscano a noi ad Alabasta, dove la posta in gioco è alta... e le anatre sono grandi."