Spinto inevitabilmente dalla gratuità per gli abbonati a Netflix ma anche dalla storica popolarità delle pellicole con Checco Zalone , Buen Camino ha riscosso un grande successo nelle sale cinematografiche e continua a macinare numeri importanti in streaming.

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Netflix guida la classifica dei film premiati ai David di Donatello : il film più visto in streaming fra quelli che hanno ricevuto almeno un David è Buen Camino , disponibile appunto nel catalogo di Netflix.

Le Città di Pianura ha trionfato ai David di Donatello

Se è vero che Buen Camino spicca fra i contenuti di maggio su Netflix, a trionfare ai David di Donatello 2026 è stato Le Città di Pianura, il film diretto da Francesco Sossai che si è è portato a casa la bellezza di otto statuette, fra cui il premio come miglior film.

Interpretato da Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, il film racconta le vicende di due amici di bevute che vanno alla ricerca di un leggendario tesoro nascosto fra le campagne del Veneto rurale.