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Netflix guida la classifica dei film premiati ai David di Donatello

Stando alle rilevazioni effettuate da JustWatch, Netflix guida la classifica dei film premiati durante l'ultima edizione dei David di Donatello, con Buen Camino in prima posizione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/05/2026
Checco Zalone in Buen Camino

Netflix guida la classifica dei film premiati ai David di Donatello: il film più visto in streaming fra quelli che hanno ricevuto almeno un David è Buen Camino, disponibile appunto nel catalogo di Netflix.

In seconda posizione troviamo Le Città di Pianura, vincitore di ben otto David, mentre a completare il podio c'è Gioia Mia con due David: entrambi possono essere noleggiati sulle piattaforme Prime Video e Apple TV.

  1. Buen Camino (1 David) - Netflix
  2. Le Città di Pianura (8 David) - Prime Video e Apple TV
  3. Gioia Mia (2 David) - Prime Video e Apple TV
  4. Le Assaggiatrici (3 David) - Prime Video e Apple TV
  5. Primavera (4 David) - Prime Video e Apple TV
  6. Nonostante (1 David) - Prime Video e Apple TV
  7. Fuori (1 David) - Prime Video e Apple TV
  8. La Città Proibita (3 David) - Prime Video e Apple TV
  9. Roberto Rossellini - Più di una vita (1 David) - Prime Video e Apple TV
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Spinto inevitabilmente dalla gratuità per gli abbonati a Netflix ma anche dalla storica popolarità delle pellicole con Checco Zalone, Buen Camino ha riscosso un grande successo nelle sale cinematografiche e continua a macinare numeri importanti in streaming.

Le Città di Pianura ha trionfato ai David di Donatello

Se è vero che Buen Camino spicca fra i contenuti di maggio su Netflix, a trionfare ai David di Donatello 2026 è stato Le Città di Pianura, il film diretto da Francesco Sossai che si è è portato a casa la bellezza di otto statuette, fra cui il premio come miglior film.

Interpretato da Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, il film racconta le vicende di due amici di bevute che vanno alla ricerca di un leggendario tesoro nascosto fra le campagne del Veneto rurale.

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