Netflix guida la classifica dei film premiati ai David di Donatello: il film più visto in streaming fra quelli che hanno ricevuto almeno un David è Buen Camino, disponibile appunto nel catalogo di Netflix.
In seconda posizione troviamo Le Città di Pianura, vincitore di ben otto David, mentre a completare il podio c'è Gioia Mia con due David: entrambi possono essere noleggiati sulle piattaforme Prime Video e Apple TV.
- Buen Camino (1 David) - Netflix
- Le Città di Pianura (8 David) - Prime Video e Apple TV
- Gioia Mia (2 David) - Prime Video e Apple TV
- Le Assaggiatrici (3 David) - Prime Video e Apple TV
- Primavera (4 David) - Prime Video e Apple TV
- Nonostante (1 David) - Prime Video e Apple TV
- Fuori (1 David) - Prime Video e Apple TV
- La Città Proibita (3 David) - Prime Video e Apple TV
- Roberto Rossellini - Più di una vita (1 David) - Prime Video e Apple TV
Spinto inevitabilmente dalla gratuità per gli abbonati a Netflix ma anche dalla storica popolarità delle pellicole con Checco Zalone, Buen Camino ha riscosso un grande successo nelle sale cinematografiche e continua a macinare numeri importanti in streaming.
Le Città di Pianura ha trionfato ai David di Donatello
Se è vero che Buen Camino spicca fra i contenuti di maggio su Netflix, a trionfare ai David di Donatello 2026 è stato Le Città di Pianura, il film diretto da Francesco Sossai che si è è portato a casa la bellezza di otto statuette, fra cui il premio come miglior film.
Interpretato da Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, il film racconta le vicende di due amici di bevute che vanno alla ricerca di un leggendario tesoro nascosto fra le campagne del Veneto rurale.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.