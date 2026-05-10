Stando a quanto riferito da alcune fonti interne, Bungie potrebbe subire una sostanziale riduzione del personale, con licenziamenti pari addirittura al 40-50% della forza lavoro dello studio, attualmente impegnato nel supporto post-lancio di Marathon.

La persona che ha riportato questi rumor aveva già realizzato un report sulla chiusura di Bluepoint, e allora gli era stato detto che PlayStation avrebbe effettuato ulteriori tagli nel corso di quest'anno, e che le voci parlavano di Bungie o Bend Studio.

Alla luce delle notizie sulle prestazioni al di sotto delle aspettative per Marathon, le fonti sostengono che vista l'acquisizione ormai completata di Bungie, il personale dello studio potrebbe subire riduzioni "almeno" del 40%, con la possibilità di spingersi fino al 50%.

Come detto, si tratta per il momento soltanto di rumor: vedremo se ulteriori fonti, come ad esempio il giornalista Jascon Schreier, confermeranno o meno le voci sui possibili licenziamenti in casa Bungie previsti per quest'anno.