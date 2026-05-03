Marathon: vendite stimate di 2 milioni di copie, ecco i piani per il futuro del gioco

Pubblicato lo scorso marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, l'extraction shooter Marathon potrebbe aver fatto dei numeri migliori di quanto si pensi. Le stime di mercato indicano circa 1,2 milioni di copie vendute nelle prime settimane, con un potenziale superamento di quota 2 milioni ad oggi , stando a quanto riportato dal giornalista Christoper Dring nell'ultimo episodio del suo podcast, The Game Business. Alla luce di questi risultati, Bungie ha ribadito il suo impegno a lungo termine per il gioco.

In una recente intervista rilasciata a Games Radar, la direttrice creativa Julia Nardin ha illustrato la visione dello studio per il futuro del gioco, confermando che il team ha già strutturato l'ossatura per un arco narrativo che si svilupperà nel corso di diversi anni. "Sappiamo dove vogliamo portare la storia nei prossimi anni, ma non voglio dire che sia completamente 'bloccata' perché per noi è importante che i nostri giocatori possano contribuire a plasmarla", ha spiegato Nardin, sottolineando che la valorizzazione dei feedback dell'utenza nella narrazione rappresenta "parte della magia di giocare a un titolo live service".

Per quanto riguarda la mitologia del gioco, gli eventi storici legati al pianeta Tau Ceti sono già stati definiti in modo permanente dallo studio. Tuttavia, gli sviluppatori prevedono di introdurre progressivamente nuovi indizi per approfondire l'ambientazione, con l'obiettivo di far crescere il gioco.

Un aspetto cruciale della strategia di Bungie riguarda l'accessibilità per i nuovi utenti. L'obiettivo è di evitare le criticità riscontrate in passato con Destiny, dove la rimozione ciclica dei vecchi contenuti rendeva l'esperienza e la comprensione della trama confusionarie per i nuovi arrivati. "È importante che i giocatori possano tuffarsi in Marathon in qualsiasi momento", ha precisato Nardin. "Saranno sempre in grado di scoprire i misteri del passato di Tau Ceti vivendone il presente. Vogliamo che ogni stagione sia un nuovo punto di ingresso e che i nuovi giocatori possano capire cosa sta succedendo, indipendentemente da quanto tempo stiamo correndo".

Infine, sul fronte dello sviluppo, Bungie ha confermato l'intenzione di optare per un flusso continuo di piccoli aggiornamenti, abbandonando il modello basato update più rari e massicci. "Il nostro piano è di rilasciare i miglioramenti non appena possibile, piuttosto che aspettare di pubblicarli tutti nello stesso momento (anche se questo potrebbe renderli meno evidenti)", ha concluso. Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione.