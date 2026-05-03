Comicon Napoli 2026: gli appuntamenti videoludici del 3 maggio

Dalle 15:00 alle 19:00 è tempo di eSport con gli scontri incentrati su Rainbow Six Siege , mettendo in scena Showmatch e Community Challenge con il team degli "Invincibili", composto da vari giocatori di spicco specializzati nello sparatutto tattico di Ubisoft.

Dalle ore 13:00 è in scena una presentazione su Screamer con l'evento Screamer: Il ritorno del racing arcade made in Italy , tutto incentrato sul gioco di corse firmato Milestone, che risulta peraltro particolarmente a tema con fumetti e anime vista la particolare caratterizzazione del gioco.

Continua il Comicon Napoli 2026 e, anche per questa domenica 3 maggio che chiude la kermesse, sono previsti diversi appuntamenti a tema tecnologico e videoludico , che vi riportiamo qui sotto in modo da avere un'idea di quelli da non perdere.

Un pomeriggio ricco

Nel pomeriggio, dalle 15:15 c'è spazio per l'evento Games in Italy, incentrato in particolare sulla situazione dell'industria videoludica in Italia e le prospettive future di questa nel nostro paese, con Francesco Serino a moderare e la presenza di Davide Mancini (IIDEA), Andrea Basilio (Milestone), Elisa Farinetti (Broken Arms Games) e Francesco Liotta (Cinic Games).

Il poster di Comicon Napoli 2026

Dalle 16:00 Lorenzo Longoni presenta il "verdetto finale" per il Comix Game Jam, che analizza i risultati dell'impresa della Scuola Italiana di Comix, per vedere se il gruppo è riuscito a costruire una demo giocabile nei tempi record prestabiliti per questo particolare evento.

Tra gli eventi di chiusura di questa edizione, dalle ore 16:00 ci sarà spazio anche per Xiuder e gli Spork, con un evento speciale in cui la star di Twitch metterà in scena musica dal vivo, gaming e altro per una sessione molto particolare.

Tra le altre star in ambito streaming, alle 17:00 ci sarà anche un'altra sessione di dediche da parte di Federic, personaggio particolarmente noto in ambito Pokémon, che potrà essere conosciuto da vicino in questa sessione.

Dalle 17:15 avrà poi luogo l'evento ARTE Program, incentrato su un programma della Apple Developer Academy di Napoli. In questo panel, i rappresentanti dei tre team insieme a ricercatori dell'Università degli Studi di Napoli Federico II raccontano cosa significa portare il design nel cuore della ricerca scientifica.