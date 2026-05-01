Il podcast di Multiplayer.it dal Comicon: da Caparezza a Troy Baker, passando per C-3PO

Francesco Serino e Lorenzo "Kobe" Fazio sono al Comicon di Napoli e, tra un panel e l'altro, trovano il tempo per sedersi con gli ospiti della fiera e fare quello che sanno fare meglio: parlare di videogiochi, fumetti e cultura pop senza filtri.

Il risultato è una serie di podcast registrati direttamente dalla Mostra d'Oltremare, uno per ogni giornata di fiera, già disponibili sul canale YouTube di Multiplayer.it.