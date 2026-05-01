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Il podcast di Multiplayer.it dal Comicon: da Caparezza a Troy Baker, passando per C-3PO

Da Napoli, ogni giorno un nuovo episodio con i principali protagonisti del Comicon 2026, come Caparezza, ma non solo.

NOTIZIA di Luca Forte   —   01/05/2026
Multiplayer al Comicon

Francesco Serino e Lorenzo "Kobe" Fazio sono al Comicon di Napoli e, tra un panel e l'altro, trovano il tempo per sedersi con gli ospiti della fiera e fare quello che sanno fare meglio: parlare di videogiochi, fumetti e cultura pop senza filtri.

Il risultato è una serie di podcast registrati direttamente dalla Mostra d'Oltremare, uno per ogni giornata di fiera, già disponibili sul canale YouTube di Multiplayer.it.

Gli episodi pubblicati finora

Qui sotto trovate i podcast usciti fino a oggi. La lista si aggiorna con l'avanzare della manifestazione, che si chiude domenica 4 maggio.

  • Partiamo da Caperezza e il fatto che tutto gli stia stretto:
  • Troy Baker, oltre Joel e Death Stranding
  • Mino Caprio, da Peter Griffin a C-3PO
  • Richter, dalla Techno ai GDR giapponesi
  • Luca Parmitano e il fatto che il cielo gli manca ogni giorno
  • Austin Wintory e la curiosità che è il suo motore creativo
  • Tomoyuki Tanaka e la sua Konami dei sogni
  • Aurélien Predal e l'arte del mood painting da Spider-Man

E non è finita

Nei prossimi giorni i nostri inviati non resteranno con le mani in mano e avranno modo di intervistare tante altre personalità giunte al Comicon: restate con noi!

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