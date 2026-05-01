Pragmata ha avuto un lancio di successo e pare che Capcom creda molto nel futuro dell'IP

Pragmata è stato in grado di vendere un milione di copie nei primi due giorni dal lancio e possiamo quindi affermare che è un successo.
La domanda ora è se il gioco d'azione e puzzle sci-fi sia destinato a crescere in un'intera serie. Una risposta arriva da Rob Dyer, chief operating officer di Capcom USA.
I commenti di Capcom USA
Dyer - che ha parlato durante la conferenza "iicon" a Las Vegas - ha affermato: "In questo momento abbiamo ottenuto una nuova IP che Capcom - Dio li benedica, ha un arsenale di IP - potrà continuare a far crescere".
Il COO ha aggiunto che il lungo tempo di sviluppo di Pragmata - causato da svariati rimandi nel corso degli anni - "è valso la pena" alla fine. Non dobbiamo considerare tutto questo come una conferma di un seguito, ma l'impressione è che i risultati abbiano soddisfatto la compagnia e che ci sia speranza per nuove opere all'interno del franchise.
Ricordiamo che Pragmata è stato annunciato per la prima volta nel 2020, con un lancio previsto per il 2022. Un anno dopo il videogioco è stato spostato al 2023. In realtà, lo sviluppo è proseguito per anni e nel 2025 Capcom ha promesso che Pragmata sarebbe arrivato nel 2026 e così è stato, questo aprile.
Il risultato è stato ottimo, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Pragmata.