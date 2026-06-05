Non solo Resident Evil e Monster Hunter: Capcom conferma lo sviluppo di nuove proprietà intellettuali grazie a Pragmata

Alla luce di questi dati di vendita e di un'accoglienza positiva da parte di critica e pubblico, Capcom sta valutando la possibilità di trasformare Pragmata in un franchise a lungo termine, affiancandolo a serie storiche del calibro di Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter .

Il recente lancio di Pragmata si è rivelato un grosso successo commerciale per Capcom , spingendo l'editore giapponese a riconsiderare il peso dei titoli originali all'interno della strategia aziendale. Il gioco ha infatti registrato vendite per oltre un milione di copie nei primi due giorni, superando quota due milioni in poco più di due settimane , nonostante si trattasse di una proprietà intellettuale completamente nuova.

Novità e stabilità

La lezione principale che l'azienda sembra aver tratto da questo risultato, tuttavia, va oltre il singolo videogioco e riguarda l'importanza delle nuove proprietà intellettuali per la tenuta del proprio modello di business. In un recente resoconto finanziario, l'azienda ha chiarito la propria posizione: "La creazione di proprietà intellettuali completamente nuove è un'iniziativa importante che sostiene la nostra crescita, e intendiamo continuare a perseguirla".

L'editore ha inoltre sottolineato come l'esperienza pregressa abbia giocato un ruolo chiave: "Inoltre, l'esperienza nello sviluppo e nelle vendite che abbiamo coltivato lavorando su nuove IP ha contribuito al successo di Pragmata, e continueremo a sfruttare queste conoscenze nelle nostre future operazioni commerciali".

Per sostenere questa nuova visione, Capcom sta intervenendo anche sull'organizzazione interna, puntando mescolare nuovi assunti e veterani. "Stiamo lavorando per rafforzare la nostra struttura di sviluppo attraverso assunzioni e altri investimenti nelle risorse umane, e riteniamo che le nostre capacità di formazione e sviluppo stiano costantemente migliorando", si legge nel documento. "Pragmata è un buon esempio di come le idee fresche del personale più giovane, unite alla collaborazione con i dipendenti esperti, abbiano portato a risultati di successo".