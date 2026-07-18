Cerchi un gioco fantascientifico? Pragmata per PS5 costa 10 € in meno su Amazon

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Una nuova avventura di Capcom
Questo gioco d'azione fantascientifico targato Capcom si basa su meccaniche Hack and Shoot: ciò significa che il combattimento inizia con il disarmo dell'armatura nemica e dovrai usare le abilità di hacking della protagonista, consentendo a Hugh di attaccare i punti deboli. A tal proposito, potrai sfruttare un ricco arsenale di armi e un sistema di combattimento avvincente. Diana, la protagonista, è un'androide curiosa, accompagnata da Hugh; il loro legame si rafforzerà durante la missione di rientro sulla Terra.
Il comparto narrativo ruota attorno alla conquista di un sistema IA della stazione di ricerca lunare. L'obiettivo è quello di replicare il mondo umano utilizzando la fibra lunica, materiale di stampa 3D. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.