I Remake di Resident Evil aiutano a finanziare nuovi giochi come Pragmata, dice Capcom

Capcom è sempre al lavoro su tantissimi progetti, tra nuovi capitoli di saghe famose, Remake di opere apprezzate e anche nuove IP, come Pragmata. Perché queste esistano, però, è necessario che ci sia la giusta solidità economica che permetta di "correre rischi".

In altre parole, progetti meno costosi ma remunerativi come i Remake di Resident Evil sono molto utili per finanziare nuovi giochi. A parlarne è il produttore Masachika Kawata, che è stato intervistato da Game Informer.