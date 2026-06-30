Capcom ha raccontato il difficile sviluppo di Pragmata e di come abbia rischiato la cancellazione

Nel corso di una diretta trasmessa su YouTube il 18 giugno scorso per celebrare la Festa del Papà in Giappone e il traguardo di oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo, gli sviluppatori di Capcom hanno raccontato il travagliato percorso che ha portato alla realizzazione di Pragmata. L'evento ha visto la partecipazione di membri chiave del team di sviluppo e del cast, che hanno condiviso aneddoti sul progetto, tra cui il curioso riferimento a una sorta di unità di controllo incaricata di assicurarsi che Diana risultasse sempre convincente.
Durante la presentazione è stato mostrato come il progetto abbia attraversato numerose difficoltà fin dalle sue origini. Lo sviluppo ebbe inizio nel 2019, quando Jun Takeuchi, responsabile della Development Division 1 di Capcom, affidò a un gruppo di giovani sviluppatori il compito di creare "un gioco ambientato sulla Luna". Dopo diverse idee scartate, Pragmata fu presentato ufficialmente nel 2020 con una finestra di lancio fissata al 2022, ma poco dopo lo sviluppo entrò in una fase critica.
Difficoltà superate
Secondo quanto rivelato nella diretta, i prototipi e i livelli completati venivano respinti uno dopo l'altro, il team faticava a trovare una direzione creativa e diversi sviluppatori lasciarono il progetto, portando al primo rinvio annunciato nel 2021.
Capcom ha inoltre condiviso alcune delle valutazioni ricevute internamente dal team, decisamente severe verso il gioco. Tra i giudizi figuravano commenti come "non siete in grado di creare enigmi coinvolgenti", "non riuscite a realizzare un buon sistema d'azione" e "il level design è inadeguato". Proprio da queste critiche nacque l'idea del sistema di hacking che caratterizza il gioco, ma anche questa soluzione inizialmente non convinse.
Le prime versioni del sistema vennero infatti accolte con ulteriori recensioni negative all'interno dell'azienda. Tra i commenti mostrati durante la diretta figuravano frasi come: "La logica di gioco su cui abbiamo lavorato così duramente è completamente distrutta", "Ridatemi i due mesi che ho perso lavorando con il team. È davvero questo ciò con cui volete intrattenere i giocatori?", "Questa modifica ha peggiorato profondamente il gioco, sono molto deluso" e "Sembra che stiate andando avanti senza una direzione precisa, è davvero noioso".
Alla luce di questi riscontri, gli sviluppatori prepararono rapidamente una nuova versione del progetto da presentare ai dirigenti di Capcom. Quella dimostrazione avrebbe deciso il destino del gioco, poiché era stata organizzata anche per stabilire se cancellarlo. Il nuovo prototipo riuscì però a convincere il management, consentendo al team di riprendere lo sviluppo.
Dopo un secondo rinvio, lo sviluppo entrò nella fase finale e Pragmata è arrivato infine sul mercato nel 2026, raggiungendo oltre 2 milioni di copie vendute in circa tre settimane.
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