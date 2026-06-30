Capcom ha raccontato il difficile sviluppo di Pragmata e di come abbia rischiato la cancellazione

Nel corso di una diretta trasmessa su YouTube il 18 giugno scorso per celebrare la Festa del Papà in Giappone e il traguardo di oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo, gli sviluppatori di Capcom hanno raccontato il travagliato percorso che ha portato alla realizzazione di Pragmata. L'evento ha visto la partecipazione di membri chiave del team di sviluppo e del cast, che hanno condiviso aneddoti sul progetto, tra cui il curioso riferimento a una sorta di unità di controllo incaricata di assicurarsi che Diana risultasse sempre convincente.

Durante la presentazione è stato mostrato come il progetto abbia attraversato numerose difficoltà fin dalle sue origini. Lo sviluppo ebbe inizio nel 2019, quando Jun Takeuchi, responsabile della Development Division 1 di Capcom, affidò a un gruppo di giovani sviluppatori il compito di creare "un gioco ambientato sulla Luna". Dopo diverse idee scartate, Pragmata fu presentato ufficialmente nel 2020 con una finestra di lancio fissata al 2022, ma poco dopo lo sviluppo entrò in una fase critica.