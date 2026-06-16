Capcom celebra i risultati di Pragmata con una diretta speciale per la Festa del Papà in Giappone

In occasione della Festa del Papà giapponese, Capcom ha in programma un evento in live streaming dedicato a Pragmata , che verrà trasmesso sul canale YouTube ufficiale giapponese dell'azienda. Sebbene la ricorrenza cada il 21 giugno, la diretta è stata anticipata a giovedì 18 giugno, con inizio previsto per le 19:00.

Dettagli dell'evento

La scelta di legare la promozione del gioco a questa specifica festività deriva chiaramente dalle tematiche affrontare dalla storia. La trasmissione servirà inoltre a sottolineare i recenti risultati commerciali della nuova proprietà intellettuale di Capcom: lanciato globalmente lo scorso 17 aprile, il titolo ha superato la soglia dei 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo ad appena 16 giorni dall'uscita.

All'evento prenderanno parte alcune figure chiave legate al progetto. Tra gli ospiti speciali ci saranno Miou Tanaka e Nao Toyama, i doppiatori giapponesi dei due protagonisti, rispettivamente Hugh Williams e Diana. È inoltre prevista la partecipazione dei vertici del team di sviluppo, con la presenza del direttore del gioco Yong-hee Cho e del produttore Naoto Oyama.

Parallelamente all'evento online, l'azienda ha organizzato un'iniziativa sul territorio giapponese attiva dal 15 al 21 giugno, denominata campagna per la Festa del Papà "Grazie da Diana". Durante questo periodo, i clienti dei Capcom Store selezionati e dei rivenditori di elettronica aderenti all'iniziativa potranno ricevere in omaggio una cartolina a tema Pragmata. Per ottenere l'oggetto è richiesto un acquisto minimo di 2.000 yen (circa 12 euro) nei negozi ufficiali Capcom, oppure l'acquisto di un qualsiasi prodotto presso le casse del reparto videogiochi delle catene di elettronica partecipanti.

Vi ricordiamo infine che Pragmata è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch 2.