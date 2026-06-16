Ora anche il retrogaming ha il suo evento estivo: Pixel Arcadia

L'agenzia di marketing videoludico Pixel Helix ha annunciato l'organizzazione di un nuovo showcase digitale interamente dedicato al panorama del retrogaming . L'evento, intitolato Pixel Arcadia , è programmato per il mese di agosto e si inserirà nel periodo della Gamescom . L'obiettivo degli organizzatori è quello di offrire uno spazio di rilievo al cosiddetto patrimonio videoludico mondiale durante una delle settimane più affollate del calendario fieristico europeo.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l'evento si concentrerà su progetti retro indipendenti, sui ritorni di grandi classici e sui temi legati alla preservazione dei videogiochi. Oltre agli annunci di nuovi titoli, il format di Pixel Arcadia si discosterà da quelli più tradizionali basati sui trailer.

Il logo di Pixel Arcadia

L'intenzione è infatti quella di dare spazio ad approfondimenti e commenti da parte degli sviluppatori, privilegiando un approccio narrativo e di contesto che renda omaggio alla storia del medium.

A illustrare la filosofia alla base del progetto è intervenuto Al Hibberd, CEO di Pixel Helix: "Pixel Arcadia è uno spazio dedicato ai fan dei giochi retro, che celebra questa importante parte dell'industria onorando i pionieri dei videogiochi del passato e guardando alle evoluzioni di franchise iconici. Collaborando con sponsor straordinari che condividono la nostra visione, siamo in grado di supportare lo spazio retro con un vero valore editoriale, permettendo agli sviluppatori di conservare le proprie risorse per creare giochi incredibili e connettendoli direttamente con il loro pubblico di riferimento. In Pixel Arcadia ogni progetto mostrato riceve il tempo, il rispetto e la narrazione che merita".

L'appuntamento per seguire la trasmissione di Pixel Arcadia è fissato per il 24 agosto 2026 alle 20:00 (ora italiana).