L'aggiornamento Chaos Cubed di Minecraft è disponibile, con il suo trailer di lancio

La novità centrale dell'aggiornamento è infatti il " cubo di zolfo ", un nuovo mob pacifico che abita le omonime grotte sotterranee. La particolarità di questa creatura risiede nella sua interazione con l'ambiente: i giocatori possono nutrirla o farle assorbire diversi blocchi presenti nel gioco (inclusi magma e TNT), alterandone così le proprietà fisiche e i movimenti, facendola rimbalzare, scivolare o volare.

Mojang ha lanciato il nuovo aggiornamento di Minecraft , intitolato "Chaos Cubed" , disponibile per tutti i giocatori. Si concentra sull'introduzione di nuove meccaniche ambientali e interattive legate all' elemento dello zolfo .

Il trailer di lancio

Per facilitarne lo spostamento, gli sviluppatori hanno reso possibile raccogliere il mob all'interno di un semplice secchio, trasferendolo direttamente nell'inventario del giocatore.

Dal punto di vista ambientale, "Chaos Cubed" introduce le grotte di zolfo, un nuovo bioma sotterraneo popolato da mob ostili e caratterizzato da blocchi di cinabro, zolfo e spuntoni che, a differenza delle normali stalattiti, sono innocui al contatto.

In superficie, invece, faranno la loro comparsa sorgenti sulfuree e geyser. Le prime sono specchi d'acqua avvolti da gas nocivi in grado di infliggere lo status "Nausea" a giocatori e creature; i secondi funzionano in modo realistico, scagliando l'acqua e chiunque vi passi sopra verso l'alto ad alta pressione. La base di queste reazioni è lo "zolfo potente": se posizionato sott'acqua genera bolle e gas, mentre se collocato sotto un blocco di magma sommerso dà origine a un geyser.

L'aggiornamento include anche contenuti collezionabili, come il nuovo disco musicale intitolato "Bounce", reperibile all'interno delle casse nei pozzi minerari che si intersecano con le grotte di zolfo.