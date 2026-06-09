Minecraft riceve una versione Nintendo Switch 2 con Vibrant Visuals e altri aggiornamenti

Nintendo e Mojang hanno annunciato il prossimo arrivo di una versione specifica per Nintendo Switch 2 di Minecraft, che arriverà nel corso del 2026 ma ancora senza una data di uscita precisa e porterà diverse novità e miglioramenti, a partire dalla presenza di Vibrant Visuals, ovvero la grafica aggiornata.

"Siamo emozionati di annunciare che una versione nativa di Minecraft su Nintendo Switch 2 è in arrivo!" Si legge nel messaggio di Mojang, che spiega come questa versione sia ottimizzata per sfruttare al meglio il potenziale dell'hardware di Nintendo Switch 2, portando con sé anche l'aggiornamento Vibrant Visuals.

La nuova veste grafica è impostata come quella di default nella versione Nintendo Switch 2 di Minecraft, anche se può essere eventualmente disattivata, e con questa arrivano anche altre novità, in attesa di ulteriori informazioni.