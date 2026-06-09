Minecraft riceve una versione Nintendo Switch 2 con Vibrant Visuals e altri aggiornamenti

Nintendo e Mojang hanno annunciato il prossimo arrivo di una versione specifica per Nintendo Switch 2 di Minecraft, che arriverà nel corso del 2026 ma ancora senza una data di uscita precisa e porterà diverse novità e miglioramenti, a partire dalla presenza di Vibrant Visuals, ovvero la grafica aggiornata.
"Siamo emozionati di annunciare che una versione nativa di Minecraft su Nintendo Switch 2 è in arrivo!" Si legge nel messaggio di Mojang, che spiega come questa versione sia ottimizzata per sfruttare al meglio il potenziale dell'hardware di Nintendo Switch 2, portando con sé anche l'aggiornamento Vibrant Visuals.
La nuova veste grafica è impostata come quella di default nella versione Nintendo Switch 2 di Minecraft, anche se può essere eventualmente disattivata, e con questa arrivano anche altre novità, in attesa di ulteriori informazioni.
In arrivo quest'anno, ma con possibilità di upgrade o no?
Altri dettagli verranno annunciati da Mojang nel prossimo periodo, a partire dalla presenza o meno di un percorso di upgrade, a pagamento o gratis, per coloro che possiedono già la versione per Nintendo Switch 1 di Minecraft, informazione molto interessante ma che al momento non è stata diffusa.
A un anno di distanza dal lancio originale di Vibrant Visuals, che arrivato sulle altre versioni di Minecraft insieme all'aggiornamento Chase the Skies, la nuova veste grafica migliorata arriva dunque anche su Switch 2, portando con sé i nuovi effetti, il nuovo sistema di illuminazione, i riflessi e altro.
Oltre a questo, sono previsti anche aggiornamenti al pacchetto Super Mario Mash-Up incluso nel gioco, anche questo migliorato con Vibrant Visuals.
Al momento non viene fatta menzione della possibile integrazione della modalità mouse per i Joy-Con di Nintendo Switch 2, che potrebbe risultare molto utile in un gioco come questo.
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