Nuovi orizzonti e tanto zolfo per Minecraft: tutte le novità presentate al Minecraft Live

L'ultimo Minecraft Live ha offerto una panoramica molto ricca sulle novità che interesseranno Minecraft nei prossimi mesi. L'annuncio più imminente riguarda il lancio dell'aggiornamento Chaos Cubed , fissato per martedì 16 giugno, che introdurrà il bioma sotterraneo delle Grotte di Zolfo e una nuova creatura, il Sulfur Cube. Quest'ultimo possiede la capacità di consumare diversi tipi di blocchi, trasformandosi in una sfera con proprietà fisiche differenti a seconda del materiale ingerito, una dinamica pensata per creare nuovi minigiochi o interagire in modo inedito con l'ambiente.

Altre novità

Guardando oltre, Mojang ha presentato il terzo "game drop" del 2026, descritto come un aggiornamento focalizzato su "esplorazione, avventura e gioco condiviso con gli amici". Il protagonista di questa espansione sarà il bioma "Dappled Forest", una regione dai toni autunnali caratterizzata da alberi di pioppo e arbusti rossi. L'introduzione di questa zona porterà con sé un nuovo set di blocchi in legno di pioppo e l'attesa aggiunta di lastre e scale di lana. I primi test per questo contenuto inizieranno durante l'estate.

Per quanto riguarda gli spin-off della serie, è stato mostrato un nuovo frammento di Minecraft Dungeons 2. Il seguito del gioco di ruolo d'azione in stile Diablo arriverà nella parte finale del 2026; per l'occasione è stato presentato il "Twisted Warden", una variante inquietante di uno dei mob più terrificanti del gioco originale, che i giocatori dovranno affrontare nelle profondità del Deep Dark.

Sul fronte delle collaborazioni, è stato annunciato un add-on gratuito realizzato in collaborazione con il Gruppo LEGO, intitolato "Lego Minecraft Chicken Mounts". Sviluppato da Noxcrew e già disponibile nel Marketplace, il pacchetto trasforma i polli in cavalcature personalizzabili con 15 varianti diverse. Alcune di queste creature avranno abilità speciali, come il volo o la capacità di camminare sulla lava, permettendo persino attività ricreative come i tornei di giostra medievale a dorso di pollo.

L'evento si è concluso con alcuni accenni ad altri progetti collaterali, come il titolo del secondo film di Minecraft e la pubblicazione nel Marketplace di due nuovi mondi dedicati allo speedrunning, creati in collaborazione con gli esperti "Tubbo" e MCSR Ranked, che includono tutorial e zone di pratica per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina.