Minecraft è stato invaso dai cuccioli con l'aggiornamento Tiny Takeover, ora disponibile

Il primo "game drop" del 2026 è arrivato in Minecraft e si tratta dell'aggiornamento Tiny Takeover, che porta con sé un'invasione di cuccioli con una notevole espansione delle creature che possono ora essere trovate a scorrazzare per il mondo di gioco.
Tiny Takeover porta con sé ben 39 cuccioli di mob tutti appositamente disegnati in modo da arricchire il mondo di Minecraft con una grande quantità di animaletti, cosa che farà sicuramente felici gli allevatori del gioco Mojang.
A partire da queste ore, Minecraft Bedrock su tutte le piattaforme supportate riceve l'aggiornamento in questione, una delle maggiori introduzioni di nuovi contenuti viste in questi mesi.
Un'iniezione di tenerezza
Il trailer riportato qui sotto ci introduce in questo nuovo mondo di cuccioli, con nuove possibilità legate anche alla loro gestione e all'allevamento di questi piccoli animaletti, nel caso si abbia la giusta inclinazione.
Come abbiamo visto, l'update introduce anche il Golden Dandelion come oggetto speciale che consente ai cuccioli di rimanere tali, per i grandi appassionati.
Altre novità legate all'aggiornamento riguardano anche la possibilità di costruire medagliette in cui inserire i nomi degli animali utilizzando metallo e carta, in modo da poter personalizzare i cuccioli preferiti con qualsiasi nome.
Nonostante sia un drop che comporta una notevole quantità di contenuti, visto l'arrivo di 39 cuccioli di animali diversi, non vengono inserite grandi variazioni alle meccaniche di gioco di Minecraft, ma si tratta comunque di un notevole arricchimento.
Per introduzioni più consistenti sul fronte del gameplay ci sarà probabilmente da attendere il prossimo update Chaos Cubed, che promette di portare una notevole quantità di caos nel mondo di Minecraft.