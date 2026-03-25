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Shadowverse chiude ma Worlds Beyond proseguirà: CyGames annuncia la data di disattivazione

Il gioco di carte collezionabili online Shadowverse chiuderà i battenti nei prossimi mesi: vediamo il programma di disattivazione annunciato da CyGames e i titolo che andranno avanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/03/2026
La copertina di Shadowverse
Shadowverse CCG
Shadowverse CCG
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Dopo circa dieci anni di attività, Shadowverse verrà chiuso, con CyGames ad annunciare in queste ore che il gioco di carte collezionabili digitale verrà definitivamente disattivato il 30 giugno, mentre il suo seguito Shadowverse: Worlds Beyond continuerà a funzionare.

Considerando le situazioni che si vedono in giro nel mercato videoludico, non si può dire che a Shadowverse sia andata tanto male: il gioco di carte collezionabili digitale di CyGames è rimasto attivo per dieci anni, riuscendo a mantenere una certa community operativa e ha anche già un seguito avviato.

Tutto sommato, è comprensibile che il capostipite a questo punto venga pensionato: il 30 giugno Shadowverse verrà dunque disattivato, seguendo un programma preciso in vari passi che porterà alla disconnessione totale.

I passi verso la chiusura

Come spiegato da CyGames, in vista della chiusura di Shadowverse ci saranno alcuni step da seguire: da oggi, 25 marzo, è stata bloccata la vendita di cristalli nello store del gioco (ma potranno essere ancora utilizzati quelli già in possesso), mentre il 31 marzo verranno resettate le rotazioni delle carte e inizierà comunque la Stagione 23.

Alcune carte di Shadowverse
Alcune carte di Shadowverse

Con la rimozione dei cristalli, tutti i giocatori riceveranno il Premium Pass, mentre vari bundle verranno rimossi dalla vendita. Ulteriori rotazioni sono previste poi il 30 aprile e il 31 maggio, a cui seguirà la chiusura del gioco il 30 giugno.

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CyGames riferisce che ulteriori informazioni verranno poi diffuse per quanto riguarda i cristalli che non verranno utilizzati dagli utenti, forse con la possibilità di trasferirli agli altri titoli della serie.

Nel frattempo, il gioco di fatto prosegue con Shadowverse: Worlds Beyond, lanciato nel giugno del 2025 e di fatto destinato a raccogliere il testimone dal predecessore e portare avanti il gioco di carte come sta già facendo da quasi un anno a questa parte.

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