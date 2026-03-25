Shadowverse chiude ma Worlds Beyond proseguirà: CyGames annuncia la data di disattivazione

Considerando le situazioni che si vedono in giro nel mercato videoludico, non si può dire che a Shadowverse sia andata tanto male: il gioco di carte collezionabili digitale di CyGames è rimasto attivo per dieci anni , riuscendo a mantenere una certa community operativa e ha anche già un seguito avviato.

I passi verso la chiusura

Come spiegato da CyGames, in vista della chiusura di Shadowverse ci saranno alcuni step da seguire: da oggi, 25 marzo, è stata bloccata la vendita di cristalli nello store del gioco (ma potranno essere ancora utilizzati quelli già in possesso), mentre il 31 marzo verranno resettate le rotazioni delle carte e inizierà comunque la Stagione 23.

Alcune carte di Shadowverse

Con la rimozione dei cristalli, tutti i giocatori riceveranno il Premium Pass, mentre vari bundle verranno rimossi dalla vendita. Ulteriori rotazioni sono previste poi il 30 aprile e il 31 maggio, a cui seguirà la chiusura del gioco il 30 giugno.

CyGames riferisce che ulteriori informazioni verranno poi diffuse per quanto riguarda i cristalli che non verranno utilizzati dagli utenti, forse con la possibilità di trasferirli agli altri titoli della serie.

Nel frattempo, il gioco di fatto prosegue con Shadowverse: Worlds Beyond, lanciato nel giugno del 2025 e di fatto destinato a raccogliere il testimone dal predecessore e portare avanti il gioco di carte come sta già facendo da quasi un anno a questa parte.