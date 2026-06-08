Al via i preordini di Halo: Campaign Evolved, prezzo e contenuti di Standard, Premium e Collector's Edition

Dopo aver presentato un nuovo trailer di Halo: Campaign Evolved e fissato la data di uscita al 28 luglio, Microsoft ha aperto i preordini su tutte le piattaforme, svelando così prezzi e dettagli delle edizioni disponibili al lancio.
Come da tradizione, è previsto anche un bonus preordine, identico su ogni piattaforma e per ogni edizione. Si tratta del pacchetto Foundry Armory, che include:
- Skin armatura Mark V classica del 2001
- Skin fucile d'assalto classica del 2001
- Stile armatura Onice dorata
- Stile fucile d'assalto Onice dorata
Tutti i dettagli sulle edizioni
La Standard Edition di Halo: Campaign Evolved sarà disponibile a 59,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questa versione sarà inclusa al lancio anche su PC e Xbox Game Pass. Salendo di livello troviamo la Premium Edition, proposta a 79,99 euro, che include:
- Pacchetto Alpha Halo Armory (5 skin armatura per Master Chief + 6 skin armi)
- Artbook digitale Art of Halo: Campaign Evolved
- Racconto digitale Halo: Hungry Buzzards
- Manuale di gioco digitale
- 5 giorni di accesso anticipato (dal 23 luglio)
Infine, in esclusiva per l'Xbox Game Studios EU Shop, è disponibile la Collector's Edition da 199,99 euro, che include il gioco base, tutti i contenuti della Premium Edition e una serie di oggetti da collezione:
- SteelBook da collezione
- Statua di Master Chief da 12 pollici
- Replica del chip LED di Cortana con cavo ricaricabile
- Tre artwork originali in formato 11" × 17"
- Riproduzione modernizzata del manuale fisico di Halo: Combat Evolved del 2001 (in inglese, francese canadese, francese, spagnolo e tedesco)
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