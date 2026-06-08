Al via i preordini di Halo: Campaign Evolved, prezzo e contenuti di Standard, Premium e Collector's Edition

Come da tradizione, è previsto anche un bonus preordine, identico su ogni piattaforma e per ogni edizione. Si tratta del pacchetto Foundry Armory, che include:

Dopo aver presentato un nuovo trailer di Halo: Campaign Evolved e fissato la data di uscita al 28 luglio , Microsoft ha aperto i preordini su tutte le piattaforme , svelando così prezzi e dettagli delle edizioni disponibili al lancio.

Tutti i dettagli sulle edizioni

La Standard Edition di Halo: Campaign Evolved sarà disponibile a 59,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questa versione sarà inclusa al lancio anche su PC e Xbox Game Pass. Salendo di livello troviamo la Premium Edition, proposta a 79,99 euro, che include:

Pacchetto Alpha Halo Armory (5 skin armatura per Master Chief + 6 skin armi)

Artbook digitale Art of Halo: Campaign Evolved

Racconto digitale Halo: Hungry Buzzards

Manuale di gioco digitale

5 giorni di accesso anticipato (dal 23 luglio)

I contenuti della Premium Edition

Infine, in esclusiva per l'Xbox Game Studios EU Shop, è disponibile la Collector's Edition da 199,99 euro, che include il gioco base, tutti i contenuti della Premium Edition e una serie di oggetti da collezione: