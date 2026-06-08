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Al via i preordini di Halo: Campaign Evolved, prezzo e contenuti di Standard, Premium e Collector's Edition

Aperti i preordini di Halo: Campaign Evolved: Microsoft svela prezzi e contenuti delle tre edizioni, dal bonus Foundry Armory alla ricca Collector's Edition.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/06/2026
Master Chief di Halo
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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Dopo aver presentato un nuovo trailer di Halo: Campaign Evolved e fissato la data di uscita al 28 luglio, Microsoft ha aperto i preordini su tutte le piattaforme, svelando così prezzi e dettagli delle edizioni disponibili al lancio.

Come da tradizione, è previsto anche un bonus preordine, identico su ogni piattaforma e per ogni edizione. Si tratta del pacchetto Foundry Armory, che include:

  • Skin armatura Mark V classica del 2001
  • Skin fucile d'assalto classica del 2001
  • Stile armatura Onice dorata
  • Stile fucile d'assalto Onice dorata

Tutti i dettagli sulle edizioni

La Standard Edition di Halo: Campaign Evolved sarà disponibile a 59,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questa versione sarà inclusa al lancio anche su PC e Xbox Game Pass. Salendo di livello troviamo la Premium Edition, proposta a 79,99 euro, che include:

  • Pacchetto Alpha Halo Armory (5 skin armatura per Master Chief + 6 skin armi)
  • Artbook digitale Art of Halo: Campaign Evolved
  • Racconto digitale Halo: Hungry Buzzards
  • Manuale di gioco digitale
  • 5 giorni di accesso anticipato (dal 23 luglio)
I contenuti della Premium Edition
I contenuti della Premium Edition
La grafica di Halo Campaign Evolved non piace a un veterano di Bungie, che spiega perché La grafica di Halo Campaign Evolved non piace a un veterano di Bungie, che spiega perché

Infine, in esclusiva per l'Xbox Game Studios EU Shop, è disponibile la Collector's Edition da 199,99 euro, che include il gioco base, tutti i contenuti della Premium Edition e una serie di oggetti da collezione:

  • SteelBook da collezione
  • Statua di Master Chief da 12 pollici
  • Replica del chip LED di Cortana con cavo ricaricabile
  • Tre artwork originali in formato 11" × 17"
  • Riproduzione modernizzata del manuale fisico di Halo: Combat Evolved del 2001 (in inglese, francese canadese, francese, spagnolo e tedesco)
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