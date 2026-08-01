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Halo: Campaign Evolved o Mistfall Hunters? Cosa giocherete questo weekend?

Con l'arrivo del primo fine settimana di agosto, i giocatori dovranno decidere cosa giocare. Tra le novità della settimana ci sono Halo: Campaign Evolved e Mistfall Hunters.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/08/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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Agosto è finalmente iniziato e si parte subito con un (bollente) weekend. Nelle ore più calde è bene rimanere al chiuso e godersi qualche passatempo da soli o in compagnia. Ad esempio, potete divertirvi con i vostri giochi preferiti e sospettiamo che molti di voi lo faranno.

La domanda quindi è sempre quella: cosa giocherete questo fine settimana?

I giochi della settimana

Tra i giochi di punta degli ultimi giorni c'è certamente Halo: Campaign Evolved, che era accessibile già da alcuni giorni per chi ha acquistato la versione Premium o Collector. Tutti gli altri, però, hanno potuto iniziare a giocare solo il 28 luglio. Ricordiamo che stiamo parlando del remake del primo Halo, che include però solo la modalità campagna (come è facile intuire dal nome) e non le modalità online.

Un'altra opzione è Mistfall Hunters, un gioco di ruolo d'azione in terza persona di genere estrazione PvPvE. Siamo in un mondo fantasy e abbiamo a disposizione cinque classi: Mercenario, Stregone, Freccianera, Shadowstrix e Veggente. Tutte vantano armi, equipaggiamenti e caratteristiche unici.

Halo: Campaign Evolved su PC promosso da Digital Foundry, ma con riserva: servono ulteriori ottimizzazioni Halo: Campaign Evolved su PC promosso da Digital Foundry, ma con riserva: servono ulteriori ottimizzazioni

Ovviamente ci sono anche tutti i titoli del backlog: diteci, cosa giocherete questo fine settimana?

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