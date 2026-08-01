Halo: Campaign Evolved o Mistfall Hunters? Cosa giocherete questo weekend?

Agosto è finalmente iniziato e si parte subito con un (bollente) weekend. Nelle ore più calde è bene rimanere al chiuso e godersi qualche passatempo da soli o in compagnia. Ad esempio, potete divertirvi con i vostri giochi preferiti e sospettiamo che molti di voi lo faranno.

I giochi della settimana

Tra i giochi di punta degli ultimi giorni c'è certamente Halo: Campaign Evolved, che era accessibile già da alcuni giorni per chi ha acquistato la versione Premium o Collector. Tutti gli altri, però, hanno potuto iniziare a giocare solo il 28 luglio. Ricordiamo che stiamo parlando del remake del primo Halo, che include però solo la modalità campagna (come è facile intuire dal nome) e non le modalità online.

Un'altra opzione è Mistfall Hunters, un gioco di ruolo d'azione in terza persona di genere estrazione PvPvE. Siamo in un mondo fantasy e abbiamo a disposizione cinque classi: Mercenario, Stregone, Freccianera, Shadowstrix e Veggente. Tutte vantano armi, equipaggiamenti e caratteristiche unici.

Ovviamente ci sono anche tutti i titoli del backlog: diteci, cosa giocherete questo fine settimana?