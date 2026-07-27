Come risparmiare su Halo: Campaign Evolved con le offerte Instant Gaming, anche per PS5

Gli appassionati della celebre saga fantascientifica firmata Xbox e tutti i giocatori desiderosi di rivivere le origini dell'epopea di Master Chief hanno vari modi per risparmiare prima dell'uscita ufficiale approfittando delle chiavi Instant Gaming. Partiamo con la versione Microsoft Store: Halo: Campaign Evolved per PC e Xbox Series X|S è disponibile in prenotazione sul catalogo digitale a un prezzo ridotto rispetto al listino originale italiano di 60,00€. Il titolo viene proposto a 44,99€ al netto delle imposte. Applicando la consueta aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale da saldare nel carrello si assesta su 54,89€ IVA inclusa. Ovvero un risparmio reale di 5,11€ sul prezzo totale tassato. La prenotazione include inoltre la speciale garanzia del prezzo minimo: se il costo dovesse calare prima dell'uscita prevista per domani, la differenza verrà automaticamente rimborsata. Potete assicurarvi la vostra chiave digitale cliccando sul box informativo presente qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Nell'ecosistema Microsoft, c'è sempre la possibilità di approfittare degli sconti Instant Gaming e abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate per avere accesso diretto al gioco (tre mesi costano meno della key del gioco); al momento, invece, non ci sono opzioni per risparmiare sulla versione Steam, visto che le gift card sono out of stock in tutti i formati. Per la versione PS5, invece, potete come al solito puntare sulla carta regalo da 60€: la potete comprare su Instant Gaming a 55€, senza IVA visto che non si applica sul credito digitale. In questo modo potete avere il gioco allo stesso prezzo della versione Xbox e PC.