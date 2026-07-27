Come risparmiare su Halo: Campaign Evolved con le offerte Instant Gaming, anche per PS5

Gli appassionati della celebre saga fantascientifica firmata Xbox e tutti i giocatori desiderosi di rivivere le origini dell'epopea di Master Chief hanno vari modi per risparmiare prima dell'uscita ufficiale approfittando delle chiavi Instant Gaming. Partiamo con la versione Microsoft Store: Halo: Campaign Evolved per PC e Xbox Series X|S è disponibile in prenotazione sul catalogo digitale a un prezzo ridotto rispetto al listino originale italiano di 60,00€. Il titolo viene proposto a 44,99€ al netto delle imposte. Applicando la consueta aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale da saldare nel carrello si assesta su 54,89€ IVA inclusa. Ovvero un risparmio reale di 5,11€ sul prezzo totale tassato. La prenotazione include inoltre la speciale garanzia del prezzo minimo: se il costo dovesse calare prima dell'uscita prevista per domani, la differenza verrà automaticamente rimborsata. Potete assicurarvi la vostra chiave digitale cliccando sul box informativo presente qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Nell'ecosistema Microsoft, c'è sempre la possibilità di approfittare degli sconti Instant Gaming e abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate per avere accesso diretto al gioco (tre mesi costano meno della key del gioco); al momento, invece, non ci sono opzioni per risparmiare sulla versione Steam, visto che le gift card sono out of stock in tutti i formati. Per la versione PS5, invece, potete come al solito puntare sulla carta regalo da 60€: la potete comprare su Instant Gaming a 55€, senza IVA visto che non si applica sul credito digitale. In questo modo potete avere il gioco allo stesso prezzo della versione Xbox e PC.
Un'iconica campagna rinata per la nuova generazione
Sviluppato per valorizzare l'hardware moderno, Halo: Campaign Evolved ricostruisce e reinterpreta lo storico comparto single-player che ha definito il genere degli sparatutto in prima persona su console. L'avventura riporta i giocatori nei panni del leggendario Spartan John-117, impegnato al fianco dell'intelligenza artificiale Cortana nella disperata lotta contro la minaccia aliena dei Covenant sullo spaventoso e misterioso pianeta-anello. L'opera si presenta con un comparto grafico completamente rinnovato, un sistema di illuminazione all'avanguardia, texture ad altissima risoluzione ed effetti sonori riprogettati per garantire il massimo del coinvolgimento visivo e acustico.
I giocatori potranno così beneficiare dei salvataggi incrociati e delle prestazioni ottimizzate a 60 o 120 frame al secondo in base alla propria configurazione hardware. Poter prenotare un titolo di questa rilevanza risparmiando subito sul prezzo di copertina rappresenta la scelta ideale per tutti i fan pronti a salire a bordo della Pillar of Autumn al momento del lancio. Qui trovate la nostra recensione di Halo: Campaign Evolved.