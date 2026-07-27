Strategia e supereroi dai creatori di XCOM: Marvel's Midnight Suns è da non perdere su Instant Gaming

Chi ama i giochi di ruolo tattici e le storie sui supereroi ha oggi un'ottima occasione per recuperare una delle produzioni più sottovalutate e riuscite degli ultimi anni. Marvel's Midnight Suns subisce infatti un taglio di prezzo drastico rispetto al listino originale italiano di 60,00€. Il titolo viene proposto sul portale a soli 8,99€ escluse le imposte. Applicando la consueta aliquota IVA del 22% al check-out, la spesa finale e definitiva da saldare nel carrello si assesta su appena 10,97€ IVA inclusa. Questo aggiorna il ribasso dell'85% esposto a schermo, che si traduce in un risparmio netto e reale dell'81,72% sul totale comprensivo di tasse. Potete reclutare la vostra squadra di eroi e riscattare la chiave Steam cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un perfetto connubio tra carte tattiche e vita d'Abbazia

Sviluppato dai maestri della strategia di Firaxis Games e pubblicato da 2K, Marvel's Midnight Suns affronta il lato mistico e occulto dei fumetti della Casa delle Idee. La malvagia Hydra ha risvegliato dal suo millenario sopore Lilith, la Madre dei Demoni, pronta a completare un'antica profezia per conquistare la Terra. Per fermare questa catastrofe, gli Avengers chiedono aiuto ai Midnight Suns, un gruppo di giovani eroi specializzati nelle arti oscure e nel soprannaturale. Il protagonista dell'avventura è Hunter, il primissimo eroe completamente personalizzabile dell'universo Marvel nonché figlio e unico vincitore storico contro la stessa Lilith, riportato in vita per guidare una squadra epica composta da icone come Iron Man, Capitan America, Wolverine, Blade, Ghost Rider e Magik.

Il cuore pulsante del gameplay unisce l'esperienza tattica a turni con un geniale e dinamico sistema di carte collezionabili. In ogni missione il giocatore schiera tre eroi sul campo di battaglia, ciascuno dotato di un proprio mazzo personalizzabile di attacchi, abilità e poteri speciali. Le battaglie sono altamente coreografiche, consentendo di lanciare i nemici contro gli ostacoli, utilizzare elementi dello scenario e concatenare combo devastanti senza le frustranti percentuali di errore di tiro tipiche del genere.

Tra una missione e l'altra, l'avventura si sposta all'interno dell'Abbazia, una vasta base operativa liberamente esplorabile in terza persona. Qui è possibile interagire con gli altri eroi, sviluppare legami d'amicizia attraverso dialoghi a scelta multipla, sbloccare costumi e potenziare l'equipaggiamento della squadra. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns e, se vi piacciono gli strategici, potete trovare Into The Breach a 3 euro.