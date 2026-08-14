Battlefield 6 gratis per una settimana con il crossover con Top Gun, protagonista di un trailer cinematografico

La prova include quattro mappe e quattro playlist , tra cui le battaglie aeree su Barriera corallina Tsuru e il ritorno dell'iconica Isola di Wake, oltre alle modalità più frenetiche come Attacco alla portaerei.

Il nuovo evento a tema Top Gun con due modalità a tema

La settimana gratuita coincide non a caso con l'inizio della fase 2 della Stagione 4 di Battlefield 6, che introduce la nuova mappa Isola di Wake, i jet F/A‑81F Super Spectre, F‑74A Seacat e il nuovo fucile da cecchino Interdictor. La portata principale però è rappresentata crossover con Top Gun, protagonista anche di un nuovo trailer cinematografico che trovate qui sotto.

La NATO, sotto pressione nel Pacifico, arruola piloti d'élite per una serie di operazioni aeree contro la Pax Armata, mentre REDSEC indaga sul misterioso incidente che ha coinvolto una portaerei nel porto di Fort Lyndon.

I giocatori potranno pilotare i nuovi caccia F‑74A Seacat e F/A‑81F Super Spectre in due modalità a tema: Attacco alla portaerei e Guanto d'armi: Attacco dei caccia. L'evento introduce inoltre le medaglie Asso, una valuta temporanea da ottenere completando sfide e da scambiare con skin, pacchetti arma, elementi estetici e la ricompensa finale: la skin soldato "Top Gun".