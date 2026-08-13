Battlefield 6 presenta la rinnovata mappa Isola di Wake con un gameplay trailer

EA e i Battlefield Studios hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla nuova versione dell' Isola di Wake , una delle mappe più iconiche della serie, pronta a tornare in Battlefield 6 in una veste completamente rinnovata.

Le novità della mappa

Gli sviluppatori definiscono questa reinterpretazione come la più ambiziosa mai realizzata: l'obiettivo è offrire uno scenario ideale per la guerra navale, il combattimento aereo e gli scontri di fanteria tra le varie isolette dell'arcipelago. Una vera "lettera d'amore" ai fan storici, ma anche un lavoro di modernizzazione che aggiorna ogni elemento senza tradire lo spirito originale della mappa.

Per raggiungere questo equilibrio, i Battlefield Studios hanno rivisto completamente layout, confini e punti d'interesse. Le distanze sono state ridotte e gli obiettivi ribilanciati, dopo che la struttura ereditata da Battlefield V si era rivelata troppo dispersiva per Battlefield 6. Il team ha aggiunto nuovi ripari modellando il terreno, evitando però l'eccesso di vegetazione che comprometteva la leggibilità del campo di battaglia.

La novità più significativa è il relitto della MV Cetus, collocato al centro dell'atollo: offre coperture, teleferiche e nuove rotte via mare, risolvendo il problema dello spazio aperto che in passato favoriva eccessivamente i cecchini.

Oltre all'Isola di Wake e ai contenuti dedicati a Top Gun, la fase 2 della Stagione 4 introdurrà anche i jet F/A‑81F Super Spectre, F‑74A Seacat e il nuovo fucile da cecchino Interdictor.