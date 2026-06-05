Battlefield 6 vedrà il ritorno dei combattimenti navali con la Stagione 4 assieme a due mappe dedicate

La nuova tipologia di scontri sarà accompagnata da due mappe progettate per integrare combattimenti via terra, aria e mare: Tsuru Reef e Wake Island .

Le novità della Stagione 4 e del resto dell’anno

Tsuru Reef è una mappa di dimensioni imponenti, persino più grande di Railway to Golmud. Ambientata lungo un vasto fronte oceanico, combina isole, spiagge, acque aperte e zone pensate per la fanteria, offrendo un flusso continuo tra imbarcazioni, mezzi corazzati, velivoli e assalti via terra. L'obiettivo è rendere la guerra navale parte integrante della partita, non un elemento separato. La mappa sarà testata su Battlefield Labs già questo mese per raccogliere feedback prima del lancio.

La nuova roadmap di Battlefield 6

Nel corso della Stagione 4 tornerà anche Wake Island, introdotta per la prima volta in Battlefield 1942 e ora reimmaginata per Battlefield 6. La nuova versione è costruita attorno alla guerra navale, con quartier generali basati su portaerei e un layout aggiornato per favorire gli scontri attorno all'isola.

Parallelamente, DICE continua a lavorare sugli aggiornamenti previsti dalla roadmap 2026. Tra le novità più attese c'è il debutto della chat di prossimità, previsto per la fine della Stagione 4, pensata per aggiungere tensione e comunicazione emergente tra squadre.

La Stagione 5 introdurrà invece il Server Browser, progettato per offrire maggiore controllo nella ricerca delle partite e una gestione più solida dei server ufficiali, oltre ai Platoons, gruppi social fino a 100 membri con tag dedicati e bonus XP per chi gioca insieme. Sempre nella Stagione 5 arriveranno miglioramenti alle mappe Blackwell Fields e New Sobek, basati su feedback e dati live.

Infine, il team continua a valutare il momento più opportuno per lanciare la modalità Multiplayer Classificata, mentre il 9 giugno arriverà Cairo Bazaar come aggiornamento della Stagione 3.