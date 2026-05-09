Battlefield 6 svela i piani per i contenuti, le mappe, le armi e le modalità in arrivo con la Stagione 3

Sarà divisa in tre parti : dopo l'uscita dell'aggiornamento iniziale della Stagione 3, Warlord: Supremazia, è previsto il lancio dell'aggiornamento Deflagrazione il 9 giugno e dell'aggiornamento Bersaglio alta priorità il 30 giugno . Guardando al futuro è stato riconfermato il ritorno della Guerra navale più avanti nell'anno con la Stagione 4.

La Stagione 3 di Battlefield 6 avrà inizio tra pochissimi giorni, martedì 12 maggio per la precisione, e prima del lancio i Battlefield Studios hanno deciso di condividere sui social la loro tabella di marcia, con i dettagli sui contenuti in programma e quando questi verranno resi disponibili durante la season, il tutto riassunto dall'infografica che trovate qui sotto.

Le novità in arrivo per Battlefield 6 nella nuova stagione

Partendo dalla fase 1 del 12 maggio, il primo grande contenuto è Ferrovia di Golmud, reinterpretazione dell'iconica mappa di Battlefield 4, la più vasta mai realizzata. Offre un mix di combattimenti tra fanteria, veicoli terrestri, caccia ed elicotteri, con aree urbane distrutte, colline per scontri tra carri e una ferrovia mobile da conquistare. Debutta anche REDSEC Battle Royale Classificata, che introduce una classifica stagionale, ricompense permanenti e un percorso competitivo pensato per definire il futuro della modalità. Il lancio della stagione porta inoltre tre armi leggendarie provenienti da BF3 e BF4, il fucile d'assalto M16A4, la mitragliatrice leggera RPK-74M e il fucile di precisione L115, ottenibili gratuitamente tramite il Pass Battaglia.

La roadmap della Stagione 3 di Battlefield 6

Il 9 giugno arriva Deflagrazione, che introduce la nuova mappa Bazar del Cairo, rivisitazione del Gran Bazar di BF3: un isolato densissimo di vicoli e combattimenti ravvicinati, con una strada esterna per manovre e aggiramenti. Nella stessa fase debutta Annientamento, evoluzione moderna della modalità M‑COM di BF4, in cui le squadre competono per recuperare una bomba neutrale e distruggere gli obiettivi nemici. Tra i contenuti aggiuntivi di Deflagrazione troviamo l'evento a tempo limitato Carica esplosiva, che introduce la nuova SMG PP‑19, e un nuovo gadget per la classe Ricognitore.

La fase finale, il 30 giugno, porta la modalità multiplayer Annientamento tattico, la nuova modalità Battle Royale: Amatoriale per REDSEC e l'evento Lavoro sporco, incentrato su incarichi da mercenario e ricompense dedicate.