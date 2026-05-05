Battlefield 6 presenta la Stagione 3 con un trailer ricco d'azione

I Battlefield Studios hanno pubblicato un trailer che introduce e offre un assaggio delle novità in arrivo per Battlefield 6 con la Stagione 3, che aprirà i battenti il prossimo 12 maggio.
La nuova season punta a espandere in modo significativo l'esperienza di gioco introducendo nuovi contenuti di grande impatto, a partire dalla portata principale, Railway to Golmud, definita dagli sviluppatori "la mappa più grande di Battlefield 6, quattro volte Mirak Valley" . Si tratta di una reinterpretazione moderna della celebre mappa di Battlefield 4, progettata per offrire un'autentica esperienza All-Out Warfare con scontri tra fanteria, veicoli terrestri, jet ed elicotteri. L'elemento distintivo è la ferrovia in movimento, che crea una linea del fronte dinamica e in costante evoluzione.
Le altre novità
Nel corso della stagione arriverà anche Cairo Bazaar, una mappa più compatta e focalizzata sulla fanteria, ispirata a Grand Bazaar di Battlefield 3. Entrambe le mappe saranno disponibili inizialmente come esperienze verificate in Portal, per poi diventare completamente personalizzabili dai giocatori.
Sul fronte delle modalità, la novità principale è l'introduzione del Ranked Battle Royale. Il Battle Royale tradizionale riceve inoltre numerosi miglioramenti: loot più rapido all'atterraggio, veicoli meno dominanti, un nuovo sistema anti‑veicolo potenziato e una progressione XP più equilibrata.
In Portal arrivano nuovi strumenti creativi, tra cui la possibilità di personalizzare completamente Railway to Golmud, attivare o disattivare il treno e controllarne la direzione. Più avanti nella stagione verrà introdotta anche la Vehicle Impulse Function, che permette ai creatori di simulare forze fisiche tramite script, "simili a un'esplosione" . Debuttano inoltre due nuove modalità: Squad Deathmatch e Team Deathmatch.