LG Display svela le nuove tecnologie OLED al SID Display Week 2026: focus su efficienza e intelligenza artificiale

LG Display ha presentato le sue più recenti innovazioni nel campo degli schermi OLED in occasione del SID Display Week 2026, in corso dal 5 al 7 maggio presso il Los Angeles Convention Center. L'azienda ha scelto come tema principale "OLED Evolution for the AI Era", sottolineando il ruolo centrale delle nuove tecnologie nella prossima generazione di dispositivi.
Lo stand è stato organizzato in tre aree dedicate: Tandem WOLED, Tandem OLED e Innovative Technology, con una gamma completa di soluzioni che spaziano dai grandi schermi per TV fino alle applicazioni per il settore automotive e IT.
Tra le novità più rilevanti spicca il debutto del Tandem OLED di terza generazione, evoluzione della tecnologia proprietaria introdotta per la prima volta nel 2019.
I dettagli sui consumi ridotti dei nuovi display LG
Questa nuova generazione offre consumi ridotti del 18% rispetto alla precedente e una durata più che raddoppiata. La tecnologia si basa sulla sovrapposizione di più strati emissivi organici, migliorando luminosità, efficienza e resistenza nel tempo.
Il primo pannello sviluppato per il settore automobilistico raggiunge una luminosità fino a 1.200 nit e garantisce oltre 15.000 ore di utilizzo senza perdita di qualità.
L'azienda ha inoltre mostrato progressi nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata ai dispositivi fisici, come i robot. In questo contesto, debutta una soluzione P-OLED progettata per robot umanoidi, caratterizzata da elevata flessibilità e resistenza a condizioni ambientali variabili.
Il segmento televisivo per i nuovi display LG
Nel segmento televisivo, LG Display ha presentato un pannello OLED con tecnologia Primary RGB Tandem 2.0, capace di raggiungere picchi di luminosità fino a 4.500 nit e un livello di riflessione estremamente ridotto.
Per il gaming, invece, spicca un display OLED da 27 pollici con refresh rate di 720 Hz, premiato come "Display of the Year", oltre a un modello curvo da 39" con risoluzione 5K2K.
Tra le altre novità figura un pannello OLED da 27" con risoluzione 5K e densità di 220 PPI, progettato per migliorare la precisione cromatica, e un display Tandem OLED da 16" pensato per laptop con funzionalità IA, più sottile e capace di aumentare l'autonomia della batteria.
Infine, LG Display ha mostrato un concept car con soluzioni avanzate per veicoli software-defined, tra cui un ampio schermo da 57" e un display OLED retrattile da 32".