LG Display svela le nuove tecnologie OLED al SID Display Week 2026: focus su efficienza e intelligenza artificiale

LG Display ha presentato le sue più recenti innovazioni nel campo degli schermi OLED in occasione del SID Display Week 2026, in corso dal 5 al 7 maggio presso il Los Angeles Convention Center. L'azienda ha scelto come tema principale "OLED Evolution for the AI Era", sottolineando il ruolo centrale delle nuove tecnologie nella prossima generazione di dispositivi.

Lo stand è stato organizzato in tre aree dedicate: Tandem WOLED, Tandem OLED e Innovative Technology, con una gamma completa di soluzioni che spaziano dai grandi schermi per TV fino alle applicazioni per il settore automotive e IT.

Tra le novità più rilevanti spicca il debutto del Tandem OLED di terza generazione, evoluzione della tecnologia proprietaria introdotta per la prima volta nel 2019.