Spotify aggiorna l’app Android con cartelle per playlist, gestione multipla dei contenuti e nuove funzioni Premium

Spotify continua a migliorare la propria applicazione Android introducendo nuove funzionalità pensate per rendere l'esperienza d'ascolto ancora più semplice, organizzata e personalizzabile. Nonostante il grande successo globale della piattaforma, il team di sviluppo prosegue infatti il lavoro di aggiornamento dell'app basandosi anche sui feedback degli utenti.

Le prime due funzioni sono già disponibili a livello globale per tutti gli utenti della piattaforma. Spotify introduce inoltre una terza novità dedicata esclusivamente agli utenti Premium. Si tratta del nuovo pulsante "Reshuffle", che permette di modificare l'ordine di riproduzione casuale in qualsiasi momento.

L'obiettivo è offrire una gestione più pratica e immediata delle raccolte personali, riducendo il numero di tocchi necessari all'interno dell'applicazione.

La seconda novità punta invece a semplificare la gestione dei contenuti all'interno delle playlist. Gli utenti Android potranno modificare e riorganizzare contemporaneamente più brani, audiolibri o episodi podcast , velocizzando operazioni che prima richiedevano diversi passaggi.

Spotify introduce delle novità anche per iOS

Accanto agli aggiornamenti Android, Spotify ha annunciato anche una funzione dedicata agli utenti Premium su dispositivi iOS. Viene infatti introdotto il download in background, che permette a musica e podcast di continuare a essere scaricati anche quando l'applicazione non è aperta. Gli utenti riceveranno inoltre notifiche dedicate per monitorare lo stato di avanzamento dei download.

Con queste novità Spotify punta a migliorare ulteriormente l'organizzazione dei contenuti, la personalizzazione dell'ascolto e la comodità d'utilizzo su smartphone. Che cosa ne pensate di queste nuove funzioni? Fateci sapere la vostra opinione in merito nei commenti.