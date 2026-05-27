Ora Spotify vi fa ascoltare gli articoli delle principali testate in formato audiolibro

Di recente Spotify ha introdotto una serie di novità volte a offrire esperienze sempre più varie, come i podcast, gli audiolibri e i contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Adesso la piattaforma introduce un nuovo formato inedito: articoli narrati provenienti dalle principali testate , pensati per essere ascoltati come veri e propri audiolibri. Per ora i contenuti sono disponibili in inglese e non è ancora chiaro se la novità riguarderà anche le testate italiane; nel frattempo, vediamo come funziona (specifichiamo che l'immagine è puramente indicativa).

Come funzionano gli articoli narrati

Attualmente sono già disponibili oltre 650 articoli narrati, provenienti da testate di grande spessore come Wired, Billboard, Rolling Stone, Vogue, GQ, Vibe, Vanity Fair e altre ancora. È possibile trovarli direttamente nella libreria audiolibri e verranno utilizzate le ore di ascolto incluse nell'abbonamento Premium (15 ore mensili). Successivamente, è possibile acquistare ore aggiuntive con Audiobooks + o comprare i pezzi singoli al costo di due dollari.

Gli articoli narrati su Spotify

Gli articoli sono prodotti dal team Spotify Audiobooks, ma non è ancora chiaro se siano narrati da voci umane o generate dall'intelligenza artificiale: vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli. In ogni caso, questi contenuti hanno una durata inferiore alle due ore: si tratta di articoli di approfondimento, quindi più strutturati, e non di semplici notizie.

"Con gli articoli narrati, stiamo introducendo il giornalismo di approfondimento in formato audio come naturale estensione della musica, dei podcast e degli audiolibri per cui gli utenti scelgono già Spotify, concentrandoci su argomenti che sappiamo essere di loro gradimento", ha detto Colleen Prendergast, responsabile delle licenze presso Spotify Audiobooks. "Aggiungendo contenuti di formato più breve, andiamo incontro alle esigenze del pubblico per aiutarlo a sviluppare sane abitudini di ascolto, con l'obiettivo finale di aumentare nel tempo il coinvolgimento nei confronti dei libri".