Xiaomi sarebbe pronta a cambiare strategia per l'uscita della serie 18: prima i modelli Pro e poi gli Standard

L'esistenza dello Xiaomi 18 è stata recentemente confermata dalla comparsa del dispositivo nel database GSMA, un segnale che lascia intendere come lo sviluppo del prodotto sia ormai in una fase avanzata . Le aspettative attuali indicano un debutto entro il mese di settembre .

La prossima generazione di smartphone premium di Xiaomi potrebbe arrivare sul mercato con una strategia differente rispetto a quella adottata negli ultimi anni. Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina, l'azienda starebbe valutando un lancio separato per i modelli della futura serie Xiaomi 18 , modificando così il tradizionale calendario delle presentazioni.

Le novità sull'ordine di commercializzazione della serie Xiaomi 18

La novità più interessante riguarda però l'ordine di commercializzazione. Stando alle informazioni diffuse dal noto insider Digital Chat Station, Xiaomi avrebbe deciso di dare priorità alle versioni più avanzate della gamma. I modelli Xiaomi 18 Pro sarebbero infatti i primi a raggiungere il mercato, mentre la variante standard arriverebbe successivamente.

Nonostante la separazione dei lanci, la distanza temporale tra i due eventi dovrebbe essere piuttosto contenuta. Entrambi gli smartphone dovrebbero comunque essere disponibili all'acquisto prima delle festività del Capodanno cinese, previste a febbraio.

Questa scelta ricorda una strategia che diverse fonti attribuiscono anche ad Apple. Le indiscrezioni sostengono infatti che l'azienda di Cupertino possa introdurre prima gli iPhone 18 Pro, rinviando il modello base.