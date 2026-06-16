ARC Raiders si aggiorna con l'update 1.33 e modifica i free loadout e altri elementi

"Forse sono disposti a condividere ciò che sanno, ma prima dovrete conquistare la loro fiducia. Recatevi in superficie per recuperare provviste, ritrovare reliquie dimenticate e garantire un passaggio sicuro ai viaggiatori lungo le rotte pericolose".

"Gli Inviati Nomadi sono arrivati a Speranza, portando con sé le informazioni raccolte durante i loro viaggi attraverso la Rust Belt. Forse hanno qualche indizio sul motivo per cui le operazioni dell'ARC sembrano espandersi?" Si legge nella descrizione dell'aggiornamento.

ARC Raiders continua il suo percorso di evoluzione con l'arrivo di un nuovo aggiornamento: l' update 1.33 è stato messo a disposizione nelle ore scorse e porta con sé diversi cambiamenti interessanti, tra i quali anche una rimozione dell'opzione "free loadout" che era attesa da molti giocatori.

Reliquie e altre novità

Tra le novità forse più in vista di questo aggiornamento c'è la rimozione del free loadout, ovvero l'opzione che consentiva ai giocatori, a scelta, di ottenere un equipaggiamento a sorpresa "gratuito" all'accesso di un raid.

Questa è stata a lungo un argomento controverso, in quanto portava a creare un vantaggio per alcuni giocatori e in generale uno squilibrio nel bilanciamento, dunque Embark Studios ha deciso di rimuovere almeno parzialmente l'opzione.

Con l'update, l'accesso alle condizioni Night Raid e Close Scrutiny è consentito esclusivamente con gli equipaggiamenti standard pagati dai giocatori, con gli sviluppatori che vogliono vedere come la novità verrà accolta dagli utenti per eventualmente espanderla a standard.

L'aggiornamento introduce anche l'evento "reliquie dimenticate", che consente di ottenere meriti da convertire in XP e ricompense varie, e l'avvio del progetto "Converging Paths", che richiede ai raider di assicurare un passaggio sicuro per i nomadi.

Oltre a queste novità, la patch porta con sé anche numerose correzioni e miglioramenti tecnici. Il mese scorso avevamo visto l'arrivo dell'update 1.30 che cambiava totalmente l'Expedition Vault e inoltre pare che il team stia testando nuove modalità in Cina.