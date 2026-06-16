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ARC Raiders si aggiorna con l'update 1.33 e modifica i free loadout e altri elementi

ARC Raiders ha ricevuto il nuovo update 1.33, che porta con sé numerose novità interessanti fra la rimozione dei free loadouts in alcune condizioni e altri contenuti e miglioramenti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/06/2026
Un personaggio di ARC Raiders
ARC Raiders
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ARC Raiders continua il suo percorso di evoluzione con l'arrivo di un nuovo aggiornamento: l'update 1.33 è stato messo a disposizione nelle ore scorse e porta con sé diversi cambiamenti interessanti, tra i quali anche una rimozione dell'opzione "free loadout" che era attesa da molti giocatori.

"Gli Inviati Nomadi sono arrivati a Speranza, portando con sé le informazioni raccolte durante i loro viaggi attraverso la Rust Belt. Forse hanno qualche indizio sul motivo per cui le operazioni dell'ARC sembrano espandersi?" Si legge nella descrizione dell'aggiornamento.

"Forse sono disposti a condividere ciò che sanno, ma prima dovrete conquistare la loro fiducia. Recatevi in superficie per recuperare provviste, ritrovare reliquie dimenticate e garantire un passaggio sicuro ai viaggiatori lungo le rotte pericolose".

Reliquie e altre novità

Tra le novità forse più in vista di questo aggiornamento c'è la rimozione del free loadout, ovvero l'opzione che consentiva ai giocatori, a scelta, di ottenere un equipaggiamento a sorpresa "gratuito" all'accesso di un raid.

Questa è stata a lungo un argomento controverso, in quanto portava a creare un vantaggio per alcuni giocatori e in generale uno squilibrio nel bilanciamento, dunque Embark Studios ha deciso di rimuovere almeno parzialmente l'opzione.

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Con l'update, l'accesso alle condizioni Night Raid e Close Scrutiny è consentito esclusivamente con gli equipaggiamenti standard pagati dai giocatori, con gli sviluppatori che vogliono vedere come la novità verrà accolta dagli utenti per eventualmente espanderla a standard.

L'aggiornamento introduce anche l'evento "reliquie dimenticate", che consente di ottenere meriti da convertire in XP e ricompense varie, e l'avvio del progetto "Converging Paths", che richiede ai raider di assicurare un passaggio sicuro per i nomadi.

Oltre a queste novità, la patch porta con sé anche numerose correzioni e miglioramenti tecnici. Il mese scorso avevamo visto l'arrivo dell'update 1.30 che cambiava totalmente l'Expedition Vault e inoltre pare che il team stia testando nuove modalità in Cina.

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