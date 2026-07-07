Arc Raiders aggiorna il matchmaking: ora lo stile di gioco viene tracciato separatamente per Solo, Duo e Trio

Embark Studios ha pubblicato l' aggiornamento 1.36.0 di Arc Raiders , introducendo una delle modifiche al matchmaking più richieste dalla community. La nuova versione del sistema tiene ora conto dello stile di gioco dei giocatori in modo indipendente per le partite Solo, Duo e Trio , permettendo di trovare avversari più adatti al proprio approccio in ciascuna modalità.

Feedback della community

La modifica nasce dai risultati del sondaggio sul matchmaking condotto tra i giocatori a maggio. Embark ha spiegato che si trattava di una delle funzionalità più richieste: "Da ora teniamo traccia del vostro stile di gioco separatamente per i round Solo, Duo e Trio, e vi abbiniamo di conseguenza."

In pratica, un giocatore che affronta le partite in solitaria con un approccio più rilassato, dedicandosi all'esplorazione e al completamento delle missioni, non dovrebbe più essere inserito automaticamente in lobby caratterizzate da uno stile più aggressivo solo perché, insieme agli amici, tende invece a privilegiare gli scontri PvP.

Il responsabile della community di Embark, Ossen, ha spiegato il funzionamento del nuovo sistema: "Ora non c'è più sovrapposizione. Potrete passare da un'esperienza di esplorazione tranquilla e dalla raccolta di piante nelle partite Solo a combattimenti PvP pieni di adrenalina nelle partite Trio, se è così che giocate abitualmente nelle rispettive situazioni, semplicemente cambiando la dimensione della squadra. Lo stesso vale per il Duo: tutte e tre le modalità vengono monitorate separatamente."