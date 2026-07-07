I giochi PlayStation Plus Essential di luglio sono disponibili da oggi

Tutti e tre i giochi in questione possono dunque essere scaricati da oggi, 7 luglio fino al 4 agosto, quando verranno sostituiti dalla prossima mandata.

Annunciati la settimana scorsa , i giochi di PlayStation Plus Essential di luglio 2026 sono tre, vediamo di cosa si tratta:

Come da programma annunciato nei giorni scorsi, i giochi "gratis" per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Essential del mese di luglio sono disponibili da oggi, 7 luglio : si tratta dei giochi scaricabili gratuitamente dagli abbonati al livello base del servizio Sony, dunque anche da coloro che possiedono Extra o Premium.

I tre giochi disponibili da oggi

Il primo, Call of Duty: Modern Warfare III, ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del capitolo della celebre serie uscito nel 2023, ricco di contenuti soprattutto per quanto riguarda il multiplayer, con una l'immancabile campagna narrativa che, in questo caso, non ha entusiasmato più di tanto ma può comunque risultare godibile per molti.

For the King 2 è un particolare gioco di ruolo strategico a turni che ci vede guidare un piccolo party di avventurieri e affrontare varie minacce nel regno di Fahrul, con elementi roguelike e dinamiche più da gioco da tavolo, in un mix piuttosto interessante.

CrossCode, infine, è un gioco di ruolo d'azione 2D caratterizzato da uno stile un po' retrò, che combina la grafica in stile 16 bit con una fisica fluida, un sistema di combattimento dinamico e vari puzzle da risolvere.