Le cuffie wireless SteelSeries Arctis Nova 3X sono su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di nuove cuffie wireless, le SteelSeries Arctis Nova 3X sono disponibili in diverse colorazioni a 79,99 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi scegliere la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Leggere e confortevoli
Queste cuffie pesano 260 grammi e presentano un archetto elastico per offrirti il massimo comfort anche durante lunghe sessioni. Inoltre, i driver audio ad alta fedeltà sono progettati su misura per offrire uno spettro sonoro ultra-dettagliato. L'audio può essere controllato dall'app mobile e potrai utilizzare fino a 200 preset di gioco nell'Arctis Companion. La batteria dura fino a 40 ore, ma con 15 minuti di ricarica potrai usufruire di altre 9 ore di riproduzione.
Lato connettività potrai usare un cavo USB-C per passare facilmente da Xbox, PC a smartphone con un dongle multipiattaforma. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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