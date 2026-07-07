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Le cuffie wireless SteelSeries Arctis Nova 3X sono su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie wireless SteelSeries Arctis Nova 3X in diverse colorazioni, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/07/2026
SteelSeries Arctis Nova 3X

Se sei alla ricerca di nuove cuffie wireless, le SteelSeries Arctis Nova 3X sono disponibili in diverse colorazioni a 79,99 € rispetto al prezzo consigliato di 109,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 27%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi scegliere la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Leggere e confortevoli

Queste cuffie pesano 260 grammi e presentano un archetto elastico per offrirti il massimo comfort anche durante lunghe sessioni. Inoltre, i driver audio ad alta fedeltà sono progettati su misura per offrire uno spettro sonoro ultra-dettagliato. L'audio può essere controllato dall'app mobile e potrai utilizzare fino a 200 preset di gioco nell'Arctis Companion. La batteria dura fino a 40 ore, ma con 15 minuti di ricarica potrai usufruire di altre 9 ore di riproduzione.

SteelSeries Arctis Nova 3X
SteelSeries Arctis Nova 3X

Lato connettività potrai usare un cavo USB-C per passare facilmente da Xbox, PC a smartphone con un dongle multipiattaforma. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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