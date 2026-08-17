Il controller wireless Pro per Switch 2 è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

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Caratteristiche del controller

Si tratta di un controller in grado di offrire un'esperienza di gioco precisa e confortevole. Il design ergonomico garantisce comfort e una presa solida, mentre il Rumble HD 2 offre feedback ancora più realistici. Potrai quindi percepire ogni impatto, movimento o azione. Troviamo inoltre la funzionalità amiibo integrata, il classico pulsante di cattura e il nuovo pulsante C dedicato alla funzione GameChat.

Non è tutto, perché sono supportati i comandi di movimento: ciò significa che potrai vivere un gameplay ancora più immersivo, grazie alle numerose possibilità di interazione nei titoli compatibili. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.