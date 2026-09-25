Apple Watch SE 3 è al suo prezzo più basso di sempre: puoi acquistarlo in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante su Apple Watch SE 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 19% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 289€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Apple Watch SE 3 è uno smartwatch pensato per accompagnarti nella vita quotidiana, con funzioni dedicate al monitoraggio della salute, al fitness e alla sicurezza. Il rilevamento della temperatura contribuisce a fornire informazioni utili all'app Parametri Vitali, mentre gli strumenti per il controllo del sonno permettono di tenere d'occhio la qualità del riposo e seguire altri dati legati al benessere
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
Per l'attività fisica, SE 3 registra diversi tipi di allenamento, dalla corsa al rafforzamento muscolare, e può aiutarti a raggiungere obiettivi quotidiani come i 10.000 passi. I parametri in tempo reale consentono di seguire i progressi durante l'esercizio.
Lo smartwatch integra inoltre funzioni di sicurezza: può rilevare una brutta caduta o un grave incidente d'auto, avviare automaticamente una chiamata ai soccorsi e avvisare i contatti d'emergenza.
La batteria offre fino a 18 ore di autonomia, mentre la ricarica è fino a due volte più veloce rispetto ad Apple Watch SE 2: bastano 15 minuti per ottenere fino a otto ore aggiuntive.
Abbinato a un iPhone o connesso al Wi-Fi, il modello GPS permette di inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e ricevere notifiche. Puoi anche effettuare e ricevere telefonate, ascoltare contenuti in streaming e utilizzare gli AirPods senza avere sempre l'iPhone con te.