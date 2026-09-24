The Witcher 3 Remastered: il video di confronto delude i fan, ma CDPR rassicura sull'aggiornamento gratuito

CD Projekt RED ha recentemente pubblicato un video per mostrare in azione The Witcher 3: Wild Hunt Remastered , mettendo a confronto l'imminente aggiornamento con la versione originale. Il breve filmato comparativo vede il protagonista Geralt intento ad affrontare un gruppo di Drowner in un'area paludosa, utilizzando il segno di fuoco Igni. L'obiettivo dello studio era evidenziare il salto in avanti in termini di resa visiva, ottenuto anche grazie all'implementazione di tecnologie grafiche più moderne.

Effetto opposto

Tuttavia, il video non ha ottenuto l'effetto sperato, attirando una serie di critiche molto forti da parte dell'utenza. Sui social media, molti giocatori hanno giudicato il nuovo stile grafico come un passo indietro rispetto all'estetica attuale. Le osservazioni si sono concentrate su alcuni dettagli specifici: ad esempio, è stato fatto notare come l'acqua della palude non sembri riflettere la luce del fuoco emesso da Igni. A generare i malumori maggiori è stata però la percezione di una perdita dell'atmosfera originale. Diversi utenti hanno sottolineato come la nebbia, ben visibile nella vecchia versione, contribuisse a rendere l'ambiente misterioso e ostile; un elemento che sembra essere assente nella Remastered, in favore di una maggiore nitidezza e risoluzione. I commenti sono arrivati al punto di ipotizzare, ironicamente, che CD Projekt RED avesse invertito le didascalie delle due versioni nel video.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va precisato che queste differenze potrebbero essere legate a variabili interne al gioco al momento della registrazione. L'assenza della nebbia, ad esempio, potrebbe dipendere semplicemente dal diverso orario della giornata in-game o dai sistemi meteorologici dinamici. Lo stesso studio di sviluppo ha inserito nel filmato la dicitura "lavori in corso", specificando che le immagini "non rappresentano l'aspetto finale del gioco", anche se, va detto, al lancio manca davvero pochissimo e i margini per ulteriori modifiche sono ridottissimi.

Per la precisione, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered sarà lanciato il 29 settembre come aggiornamento gratuito per PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. L'aggiornamento grafico non è fine a se stesso, ma fungerà da base tecnica per la terza espansione del gioco, intitolata Songs of the Past. Lo stesso director dell'espansione, Jakub Rokosz (di Fool's Theory), ha confermato che il nuovo contenuto aggiuntivo non sarebbe stato realizzabile senza i miglioramenti introdotti dalla versione Remastered.